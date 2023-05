Erste Windows 11-Beta nach der Build erschienen - das ist neu

Microsoft hat im Windows 11 Beta-Kanal eine neue Aktualisierung veröffentlicht. Das optionale Update KB5026440 bringt vor allem Fehlerbehebungen, aber auch eine Neuerung in Zusammenhang mit OneDrive-Abonnements

Behebungen Build 22621.1825 & Build 22631.1825 Neu! Dieses Update zeigt die gesamte Speicherkapazität aller OneDrive-Abonnements an. Außerdem wird der Gesamtspeicherplatz auf der Seite Konten in der App Einstellungen angezeigt.

Dieses Update behebt ein Problem, das das Dot-Sourcing betrifft. Dateien, die Klassendefinitionen in Windows PowerShell enthalten, schlagen fehl.

Das Update behebt ein Problem, das .exe-Dateien betrifft. Es funktioniert nicht mehr, nachdem Sie sich abgemeldet haben. Dieses Problem tritt auf, nachdem Sie Ihren Computer auf Windows 11 Azure Virtual Desktop (AVD) aktualisiert und sich bei diesem Computer angemeldet haben.

Das Update behebt ein Problem, das den Server Message Block (SMB) betrifft. Sie können nicht auf den freigegebenen SMB-Ordner zugreifen. Die Fehlermeldungen lauten: "Nicht genügend Speicherressourcen" oder "Unzureichende Systemressourcen".

Dieses Update behebt ein Speicherleck. Es tritt jedes Mal auf, wenn Sie ein Rich-Text-Dokument drucken.

Das Update behebt ein Problem, das die Audiowiedergabe betrifft. Sie schlägt auf Geräten mit bestimmten Prozessoren fehl.

Das Update behebt ein Problem, das den Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) betrifft. Er funktioniert nicht mehr. Dies tritt auf, wenn Sie Azure Virtual Desktop (AVD) verwenden.

Das Update behebt ein Problem, das die Touch-Tastatur betrifft. Manchmal wird nicht das richtige Layout auf der Grundlage des aktuellen Eingabebereichs angezeigt.

Das Update behebt ein Problem mit Multifunktionsetikettendruckern. Es betrifft die Installation einiger dieser Drucker.

Das Update behebt ein Problem, das sich auf einen großen Reparse-Punkt auswirken kann. Es kann ein Stoppfehler auftreten, wenn Sie mit NTFS darauf zugreifen. Dieses Problem tritt auf, nachdem ein abgebrochener FSCTL-Set-Vorgang das Reparse-Tag geändert hat.

Dieses Update behebt ein Problem, das Narrator betrifft. Textattribute werden jetzt korrekt für Wörter wie "falsch geschrieben", "Löschänderung" und "Kommentar" angezeigt.

Das Update behebt ein Problem, das sich auf einen Computer auswirkt, wenn dieser eine Halbton-Bitmap rendert. Der Computer funktioniert nicht mehr.

Das Update behebt ein Problem, das sich auf Geräte mit mehreren diskreten GPUs auswirkt. Sie können die Hochleistungs-GPUs nicht auf der Seite mit den Standardgrafikeinstellungen auswählen.

Mit dem Update werden die IMSI-Bereiche (International Mobile Subscriber Identity) für bestimmte Mobilfunkanbieter geändert.

Das Update behebt ein Problem in der Ereignisanzeige. Es betrifft das Rendering eines weitergeleiteten Ereignisprotokolls.

Das Update behebt ein Problem, das den chinesischen und japanischen Eingabemethodeneditor (IME) betrifft. Bei der Suche im Emoji-Bedienfeld (Windows-Taste + Punkt (.)) kann die Suche bei einigen Benutzern fehlschlagen.

Dieses Update behebt ein Problem, das dazu führt, dass Ihr Gerät nicht mehr funktioniert, wenn es aus dem modernen Stand-by-Modus wieder aktiviert wird. Der Fehler lautet 0x13A KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION.

Dieses Update behebt ein Problem, das die Windows-Firewall betrifft. Die Firewall bricht alle Verbindungen zur IP-Adresse eines Captive Portals ab. Dies tritt auf, wenn Sie die Option Captive-Portal-Adressen wählen.

Das Update behebt ein Problem, das Geräte betrifft, die mit Azure Active Directory (Azure AD) verbunden sind. Die Windows Firewall kann nicht die richtige Domäne und das richtige Profil für sie anwenden.

Das Update behebt ein Problem, das die Runas betrifft. Das Gerät verhält sich, als ob Sie sich nicht bei Ihrem Konto angemeldet hätten.

Das Update behebt ein Problem, das Anwendungen betrifft, die bestimmte Aktionen in einem Rückruf ausführen. Die Anwendungen funktionieren möglicherweise nicht mehr. Zu diesen Aktionen gehört das Schließen eines Fensters (WM_CLOSE).

Das Update behebt ein Problem, das die Verwendung der Ereignisanzeige beeinträchtigt. Das Problem schränkt die Anzahl der Ereignisquellen ein, auf die Benutzer, die keine Administratoren sind, zugreifen können.

Das Update behebt ein Problem, das den Storage Spaces Direct (S2D)-Cluster betrifft. Er kann möglicherweise nicht online gehen. Dies tritt nach einem periodischen Passwort-Rollover auf. Der Fehlercode lautet 1326.

Das Update behebt ein Problem, das den Zugriff auf Registerkarteneinstellungen für Websites im IE-Modus beeinträchtigt.

Das Update behebt ein Problem, bei dem unerwartete Benachrichtigungen über den Ablauf des Kennworts an Benutzer gesendet werden. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie ein Konto für die Verwendung von "Smartcard ist für die interaktive Anmeldung erforderlich" einrichten und die Option "Fortschreibung ablaufender NTLM-Geheimnisse aktivieren" aktivieren.

Im Windows 11 Insider Programm starten jetzt die beiden Builds22621.1825 und 22631.1825. Diese Zweiteilung läuft schon seit Längerem, wobei nur bei Nutzern des jeweils höheren Builds automatisch neue Funktionen aktiviert sind. Mit dem Update KB5026440 bekommen dieses Mal allerdings beide Entwicklungsstränge identische Updates.KB5026440 startet mehrere Fehlerkorrekturen, unter anderem durch den Server Message Block (SMB), einem Speicherleck, dem Local Security Authority Subsystem Service (LSASS), NTFS, einem Audio-Problem und mehr. Weiterhin wurde auch die Anzeige der OneDrive-Kapazität in den Einstellungen angepasst. Neuerungen, die Microsoft bei der diesjährigen Entwicklerkonferenz Build angekündigt hatte, sind in diesem Test-Kanal noch nicht zu sehen.Da es sich nur um ein optionales Update für das Insider Programm handelt, stehen die Informationen nicht in der Knowledge Base bereit. Stattdessen gibt es aber ein umfangreiches Changelog im Windows-Blog . Aufgeführt werden neben Bugfixes auch noch eine Handvoll Verbesserungen. Wir haben die Änderungen übersetzt und am Ende des Beitrags angefügt. Falls ihr noch nicht die Beta-Tests für Windows 11 mitmacht, könnt ihr jederzeit einsteigen. Das lohnt sich vorrangig, wenn man über den Beta- oder Release-Preview-Kanal bereits getestete Optionen erhält, um sie vor allen anderen zu nutzen.