Windows 11 Beta-Update: Der neue Bing-Chatbot-Button hat Probleme

Microsoft hat ein neues Beta-Update für Windows 11 veröffentlicht. Die neuen Builds beheben Probleme der erst vor einer Woche eingeführten Neuerungen , zudem gibt es einige Verbesserungen und neue Informationen für die CABC-Helligkeitssteuerung.

Bing-Chatbot-Button macht Probleme

Zusammenfassung Microsoft veröffentlicht Beta-Update für Windows 11: Bugfixes & Verbesserungen.

Neue Builds im Beta-Kanal für Windows Insider zum Ausprobieren.

Taskmanager & Texteingabefunktionen verbessert.

Anzeigefehler & Probleme mit Bing-Chatbot-Button bestehen.

Verbesserungen für Suche, Snipping Tool & Multitasking.

Änderungen & Richtigstellungen zu CABC-Funktion.

CABC muss vom OEM aktiviert werden & ist nicht auf allen Geräten verfügbar.

Die spannendsten neuen Features im Überblick

Mit einem umfangreichen Update im Beta-Kanal gibt es damit jetzt über Ostern für Windows Insider einiges zum Ausprobieren. Das Windows-Team hat dazu zwei neue Windows-Builds veröffentlicht. Wie gehabt werden nur in einer Version alle Änderungen automatisch freigeschaltet, und zwar in Build 22624.1546.Der zweite Build 22621.1546 ist ein reines Bugfix-Update. Nutzer des Beta-Kanals hatten nach dem jüngsten Flight eine Reihe von Problemen mit den neu eingeführten Optionen gemeldet. Erste Fehler geht Microsoft jetzt mit dem optionalen Udpate KB5025310 an. So wurde ein Problem mit dem Taskmanager und mit den Texteingabefunktionen behoben.Andere Probleme bleiben wieder bestehen - darunter Anzeigefehler in Verbindung mit dem neuen Bing-Chatbot-Button und für den Datei-Explorer. Beide Builds erhalten zudem Verbesserungen für die Suche innerhalb der Einstellungen-App, für das Snipping Tool und für Multitasking-Funktionen.Als weitere Änderung im Beta-Kanal erläutert Microsoft, dass es noch eine allgemeine Änderung beziehungsweise Richtigstellung zu der neuen Content Adaptive Brightness Control (CABC) gibt. Im Beta-Kanal wurde angekündigt, dass CABC auf Desktop-PCs funktioniert - das ist jedoch nicht der Fall. "Wir haben diesen Blog-Beitrag aktualisiert. Content Adaptive Brightness Control (CABC) muss auch vom OEM (Hersteller des Geräts) aktiviert werden. Daher ist diese Funktion nicht auf allen Laptops oder 2-in-1-Geräten verfügbar", heißt es jetzt.