Windows 11 Update: Microsoft beschränkt die Alt-Tab-Funktion

Microsoft arbeitet derzeit an signifikanten Änderung der Alt-Tab-Funktion unter Windows 11 . Betroffen sind vor allem Apps, die mit Registerkarten arbeiten, etwa der Edge-Browser, Explorer, Editor und Co. Zukünftig soll die Anzeige der aktuellsten Tabs auf 20 Stück limitiert werden.

Viele Programme mit Tabs würden für Chaos sorgen

Zusammenfassung Anzeige aktuellster Tabs auf 20 Stück limitiert.

Änderungen in Einstellungen (System -> Multitasking) neu definiert.

Betroffen sind Programme mit Registerkarten, wie Edge-Browser, Explorer, Editor, Terminal.

Limitierung soll Flut an Tabs in Übersichten verhindern.

Reduzierung der Auswirkungen auf Systemspeicher bei deaktivierten "Sleeping Tabs".

Test der Änderungen bisher nur in Windows 11-Builds 22624.1537 (Beta), 23424 (Dev) oder 25330 (Canary).

Offizielle Erklärung Microsofts noch ausstehend.

Innerhalb der jüngst erschienenen Windows 11 Insider-Previews im Canary-, Dev- und Beta-Kanal wurden die entsprechenden Änderungen bereits eingeführt. Hierfür wurde unter anderem die Funktionsweise in den Einstellungen (System -> Multitasking) neu definiert. Microsoft spricht nicht mehr nur über die Anzeige von aktuellsten "Edge-Registerkarten beim Andocken oder Drücken von Alt + Tab", sondern von Apps allgemein.Somit schließt man auch die in der Vergangenheit mit Tabs ausgestatteten Programme, wie den eingangs erwähnten Explorer, Editor oder das Terminal mit ein. Die Redmonder scheinen eine Flut an Tabs in Übersichten verhindern zu wollen, weshalb die Option "Alle Registerkarten" entfernt und ein Limit von 20 Tabs eingeführt wird. Wann genau die von Windows-Insider Xeno entdeckten Änderungen Teil eines finalen Windows 11-Updates (z.B. Moment 3) werden, steht bisher nicht fest.Die Kollegen von Neowin gehen weiterhin davon aus, dass Microsoft die Limitierung der aktuellsten Tabs einführt, um die Auswirkung dieser auf den Systemspeicher zu reduzieren. Gerade in Situationen, in denen Nutzer die im Edge-Browser und anderen Programmen eingeführten "Sleeping Tabs" deaktivieren, könnten Arbeitsspeicher und Prozessoren einer eventuell unerwünscht hohen Last ausgesetzt werden. Eine offizielle Erklärung seitens der Redmonder bleibt allerdings abzuwarten.Windows-Insider, die sich das Verhalten der Alt-Tab-Limitierung vorab genauer ansehen wollen, können dafür die Windows 11-Builds 22624.1537 (Beta), 23424 (Dev) oder 25330 (Canary) nutzen.