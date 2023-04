Windows 11: Microsoft-Fehler bei Übersetzung von Englisch zu Englisch

Es ist nur ein kleiner Fehler, doch sorgt er gerade unter britischen Windows-Insider-Testern für Schmunzeln. Microsoft hat bei der Lokalisierung der Dialoge in aktuellen Windows 11 Vorabversionen ein bekanntes Format für komprimierte Dateien falsch übersetzt.

Bei Microsoft hat man traditionell mit der Übersetzung von Dialogen und anderen Inhalten in Windows in eine Vielzahl von Sprachen zu kämpfen. Diese Mammutaufgabe läuft natürlich nicht immer fehlerfrei, sodass sich auch in Sprachvarianten, die potenziell von vielen Millionen Menschen genutzt werden, noch immer größere und kleinere Fehler finden.Ein kurioses Beispiel liefern jetzt die jüngsten Insider-Builds, bei denen der im überarbeiteten Rechtsklickmenü angezeigte Eintrag für das Zusammenfassen von mehreren Dateien in einer ZIP-Datei fehlerhaft übersetzt wurde. Dieser Fehler betrifft allerdings nur die Ausgaben der Windows 11-Builds aus dem "Canary" und "Dev"-Kanal, bei denen man die für "en-GB" lokalisierte Version nutzt, also die Ausgabe für Großbritannien.Dort ist statt von ZIP-Dateien jetzt von "Postcode"-Dateien die Rede, also von Postleitzahl-Dateien. Hintergrund ist natürlich, dass man in den USA die Postleitzahl gemeinhin als Zip-Code bezeichnet, während man in Großbritannien seit jeher vom Postcode spricht. Nachdem der englische Blogger Zac Bowden von Windows Central auf den Fehler aufmerksam gemacht hatte , bestätigte eine Microsoft-Mitarbeiterin dessen Existenz und ließ durchblicken, dass die Entwickler hinter den Kulissen bereits an einer Lösung arbeiten.Anscheinend gibt es den Fehler schon etwas länger, denn anders als von der Microsoft-Mitarbeiterin behauptet, betrifft das Problem mit den "Postleitzahl-Dateien" nicht nur die Windows 11 Insider-Builds aus dem "Canary"-Kanal. Weil es mittlerweile auch in den seltener veröffentlichten Builds aus dem "Dev"-Channel enthalten ist, ist wohl seit der Einführung schon etwas mehr Zeit vergangen. Auf Twitter sorgt der Fehler jedenfalls für viel Unterhaltung, wobei viele Nutzer ihre liebsten Übersetzungs-Missgeschicke aus den letzten Jahren teilen.