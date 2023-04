Windows 11-Update behebt Bitlocker-Problem und startet neue Funktion

Microsoft testet jetzt den neuen Bing-Chatbot-Button in der Taskbar von Windows 11 . Mit einem umfangreichen Update im Beta-Kanal gibt es noch weiter interessante neue Features, zudem wird unter anderem ein Problem mit Bitlocker und mit Gruppenrichtlinien behoben.

Neue Tastenkombinationen und Helligkeitssteuerung

Neue Funktionen in Build 22624.1537 Zugriffstasten im Datei-Explorer:



Wir fügen Tastenkombinationen in das XAML-Kontextmenü im Datei-Explorer ein. Eine Zugriffstaste ist eine Tastenkombination, die es einem Tastaturbenutzer ermöglicht, einen Befehl im Kontextmenü schnell auszuführen. Jede Zugriffstaste entspricht einem Buchstaben im Anzeigenamen.

Live-Kernel-Speicherabzüge im Task-Manager erstellen:



Wir führen eine Reihe neuer, auf Entwickler ausgerichteter Funktionen im Task-Manager ein, um das Sammeln von Live-Kernel-Speicherabzügen (LKDs) zu erleichtern. Dies ist eine Ergänzung zu dem bestehenden "Speicherauszug" für Prozesse im Benutzermodus. Ziel des Kernel-Live-Dumps ist es, Daten zur Fehlersuche in einer anormalen Situation zu sammeln, aber dem Betriebssystem die Fortsetzung des Betriebs zu ermöglichen. Dadurch wird die Ausfallzeit im Vergleich zu einer Fehlerprüfung bei "nicht fatalen", aber folgenschweren Fehlern und Hängern reduziert. Klicken Sie hier für weitere Informationen über Live-Kernel-Dumps.

Um einen Live-Kernel-Speicherabzug (LKD) zu erfassen, gehen Sie im Task-Manager auf die Detailseite, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Systemprozess und das Kontextmenü sollte aufleuchten und "Live-Kernel-Speicherabzugsdatei erstellen" anzeigen, um einen vollständigen Live-Kernel- oder Kernel-Stack-Speicherabzug zu erfassen.

Inhaltsadaptive Helligkeitssteuerung (CABC) auf angeschlossenen Geräten einschließlich Desktop-PCs:



Die inhaltsadaptive Helligkeitssteuerung (CABC) ist eine Funktion, mit der die Benutzer bereits vertraut sind. Diese Funktion in Windows 11 dimmt oder erhellt Bereiche eines Bildschirms oder Monitors je nach angezeigtem Inhalt, mit dem Ziel, ein Gleichgewicht zwischen reduziertem Stromverbrauch und visuellem Erlebnis zu schaffen, um Akkulaufzeit zu sparen. Ab diesem Build können wir diese Funktion sowohl auf Geräten wie Laptops und 2-in-1-Geräten, die an ein Ladegerät angeschlossen sind, als auch auf Desktop-PCs ausführen. Für die meisten Benutzer wird diese Änderung nicht spürbar sein und sollte den Energieverbrauch senken.

Der Bing-Chatbot-Button

Die spannendsten neuen Features im Überblick

Insider hatten vor allem die Probleme mit Bitlocker immer wieder beklagt, nun gibt es Abhilfe. Zunächst kommen aber nur all jene Windows-Nutzer in den Genuss der Fehlerbehebung, die derzeit mit der Vorschau-Version von Windows 11 Version 22H2 im Rahmen des Beta-Insider-Programms unterwegs sind.Das Windows-Team hat zwei neue Windows-Builds im Beta-Kanal veröffentlicht. Wie gehabt werden nur in einer Version alle neuen Funktionen automatisch freigeschaltet, und zwar in Build 22624.1537. Der zweite Build 22621.1537 bekommt Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Interessant ist vor allem der Blick auf den Build mit den Neuerungen. Microsoft schreibt dazu im Windows-Blog Beide Builds erhalten zudem neue Funktionen und Verbesserungen für Microsoft Defender für Endpoint sowie eine Anpassung des Suchfelds in der Taskleiste, wenn ein benutzerdefinierter Farbmodus ausgewählt ist. Als weitere Neuerungen erläutert Microsoft, dass Windows 11 in der Taskleiste einen neuen Bing-Chatbot-Button erhält. Dieser startet allerdings erst, wenn der Nutzer Zugriff auf das neue Bing hat (die Freigabe wird über den MS-Account unabhängig vom Insider-Programm gesteuert).Alle Neuerungen befinden sich zwar noch im Test, dürften aber schon bald in den Release Preview-Status wechseln und dann für alle Windows 11-Anwender starten.