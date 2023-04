SwiftKey für Android: Der verhasste Bing-Button ist nun entfernbar

Microsoft setzt dieser Tage vielleicht nicht alles, aber doch vieles auf die Karte ChatGPT. Bei Bing feiert man damit große Erfolge, die sogar Suchmaschinengigant Google nervös machen. Die Redmonder laufen jedoch Gefahr, es zu übertreiben. Das zeigt nun SwiftKey für Android

Microsoft reagiert auf Beschwerden

Denn die populäre Alternativ-Tastatur für Android und iOS, die Microsoft 2016 übernommen hat, bekam Anfang April einen Modus, mit dem man den neuen Chatbot von Bing einfacher über die einblendbare Leiste für zusätzliche Funktionen erreichen konnte. Konkret ist seit dem dazugehörigen Update links ein großes Bing-Logo bzw. das "b" zu sehen, darüber können geneigte Anwender unter anderen Bing-Suchen durchführen und auch den neuartigen Chatbot der Microsoft-Suchmaschine befragen.Allerdings kam dieser neue Bing-Button - obwohl man ihn gut verstecken bzw. ignorieren kann - alles andere als gut an. Denn man konnte das Feature aus dieser ein- und ausblendbaren Leiste bisher nicht komplett entfernen. Das führte wiederum zu einer Flut an Beschwerden im Google Play Store und Microsoft hat auf die Rückmeldungen gehört (via Neowin ).Denn der Redmonder Konzern hat via Twitter bzw. dem dortigen Konto von Microsoft SwiftKey bekannt gegeben, dass man das mit dem neuen Update ändern kann. Denn dort heißt es: "Wir haben euer Feedback gehört. Mit dem heutigen neuen Update aus dem Play Store kann man die Position der Bing-Schaltfläche in der SwiftKey Android-Symbolleiste anpassen."In einem kurzen Video zeigt Microsoft auch, wie das funktioniert: Über das Drei-Punkte-Menü auf der rechten Seite kann man ab sofort den Bing-Button an eine andere Position verschieben oder auch komplett aus dieser Toolbar entfernen. Das ist derzeit aber nur in der Android-Version von SwiftKey möglich, iOS-Nutzer müssen sich bis auf Weiteres mit einem nicht verschiebbaren Bing-Logo abfinden. Es ist derzeit nicht bekannt, ob auch auf Apple-Geräten eine derartige Änderung möglich sein wird - man kann es aber wohl annehmen.