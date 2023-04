ChatGPT soll auf den Windows 11-Desktop kommen - via PowerToys

Man muss wohl kaum noch erwähnen, dass ChatGPT bzw. GPT-4 das Thema der Stunde ist. Microsoft setzt als OpenAI-Investor besonders stark auf KI-Chatbots und integrierte diese schon in Bing. In Windows 11 ist das bisher eher eine Mogelpackung - doch das soll sich ändern.

Seit dem letzten großen Windows 11-Update kann man Bing auch über den Desktop bzw. die Suche des Betriebssystems nutzen, so jedenfalls das Versprechen des Microsoft-Marketings. In der Praxis ist das aber alles andere als eine direkte Desktop-Integration, denn in Wirklichkeit öffnet sich beim dazugehörigen Button bzw. über das Suchfeld in der Taskleiste nur ein neues Browserfenster, das zu Bing mit ChatGPT führt.Doch demnächst könnte und soll der KI-Chatbot auch direkt über das Betriebssystem bzw. den Desktop nutzbar sein, und zwar mithilfe von PowerToys. Die Microsoft-Tool-Sammlung für Windows 10 und Windows 11 wird damit noch mächtiger als sie jetzt schon ist. Konkret soll ChatGPT in PowerToys Run integriert werden, das ist jener in der Mitte des Bildschirm erscheinende Suchbereich, den man standardmäßig über PowerToys beim Drücken von Alt und Space bekommt (via Windows Latest ).ChatGPT für PowerToys Run wird aktuell von Simone Franco entwickelt, der unabhängige Developer war zuvor für die Sideload-App WSATools verantwortlich. Nun nimmt er sich ChatGPT vor und schreibt dazu auf GitHub: "Vor ein paar Wochen habe ich über ein kleines Prototyp-Plugin getwittert, das ich in nur zwei Stunden geschrieben habe, um ChatGPT in PowerToys Run zu integrieren."Das hat auch PowerToys-Lead-Entwickler Clint Rutkas gesehen und sich an Franco gewandt: "Clint schickte mir später an diesem Tag eine PM und wir hatten ein großartiges Gespräch darüber, dies als Community Plugin zu veröffentlichen. Hier bin ich also!"Derzeit ist das Ganze noch am Anfang, Francos ChatGPT-Plugin ist aber bereits offiziell in die PowerToys-Pipeline aufgenommen worden. Es könnte also noch mehrere Wochen und vielleicht sogar Monate dauern, bis es frei zur Verfügung steht. Das schließt übrigens nicht aus, dass Microsoft selbst den Chatbot "tief" ins Betriebssystem integriert, Experten erwarten das spätestens für Windows 12.