Raus aus der Bedeutungslosigkeit: Microsoft Bing mit Besucherrekorden

Microsofts Bing hatte zwar durchaus seine Freunde, die Massen ignorierten die Suchmaschine jedoch und griffen weiterhin zu Google. Das bleibt zwar immer noch klarer Marktführer, mit der Einführung von ChatGPT konnten die Redmonder aber einen großen Schritt nach vorn machen.

Im Vergleich zu Google immer noch ein kleiner Fisch

Zusammenfassung Bing erreicht erstmals 100 Millionen täglich aktive Nutzer.

45 Millionen Chats durchgeführt seit dem Start von ChatGPT.

Ein Drittel neue Nutzer durch Integration von ChatGPT.

Microsoft erst mal zufrieden, trotz kleinem, einstelligem Marktanteil.

Weitere KI-Features sollen Nutzer zu Bing spülen.

Denn Microsoft hat in einem Blogbeitrag bekannt gegeben, dass Bing zum ersten Mal in der Geschichte der Suchmaschine die Zahl von 100 Millionen täglich aktiven Nutzern überschritten hat. Hauptverantwortlich für diese positive Entwicklung ist natürlich der Start bzw. die Integration von ChatGPT, das vor gut einem Monat in die Preview gegangen ist."Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nach mehreren Jahren stetigen Fortschritts und mit einem kleinen Schub durch die über eine Million neuer Bing-Preview-Nutzer die Marke von 100 Millionen täglich aktiven Bing-Nutzern überschritten haben", schreibt Marketing-Chef Yusuf Mehdi.Er gibt auch offen zu, dass diese Zahl im Vergleich zu Google nicht allzu beeindruckend ist, man aber in Redmond damit dennoch mehr als zufrieden sei: "Das ist eine überraschend beachtliche Zahl, und dennoch sind wir uns bewusst, dass wir nach wie vor nur einen kleinen, niedrigen, einstelligen Marktanteil haben. Dennoch ist es ein gutes Gefühl, auf dem Tanzparkett zu stehen!"Von den 100 Millionen Anwendern, die Bing derzeit aktiv jeden Tag nutzen, sind etwa ein Drittel neu hinzukommen, sie sind eine direkte Folge der Integration von ChatGPT: "Wir sehen diese Attraktivität des neuen Bing als Bestätigung unserer Ansicht, dass die Suche neu erfunden werden muss, und des einzigartigen Wertversprechens, Suche, Antworten, Chat und Erstellung in einem Erlebnis zu vereinen." Seit dem Start der Preview von Bing mit ChatGPT sind 45 Millionen Chats durchgeführt worden, so Mehdi.Der Redmonder Konzern ist überzeugt, dass man diesen Kurs fortsetzen kann und das Hinzufügen weiterer innovativer KI-Features weiterhin Nutzer zu Bing spülen wird.