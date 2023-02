Stiftung Warentest: Diese Antivirenscanner sind besser als Bordmittel

In der März-Ausgabe der Stiftung Warentest geht es wie in jedem Jahr wieder um Antivirensoftware. Microsoft lan­det mit dem in Windows 10 und Windows 11 integrierten Defender auf dem letzten Rang der getesteten Pro­gram­me - es gibt viel Kritik für Microsoft.

Auch kostenlos top

Avira Free Security - Kostenlose Sicherheits-Suite

Avast Free Antivirus - Gratis Virenschutz

AVG Antivirus Free - kostenloser Virenschutz

Zusammenfassung Stiftung Warentest testet regelmäßig Antivirensoftware

Microsofts Defender landet auf letztem Rang

Kompromiss aus Leistung und Preis gesucht

Bitdefender, Avast, AVG und Avira empfohlen

Defender erhält nur Note Befriedigend

14 Programme schützen sehr gut

30.000 Schadprogramme auf Windows-Systeme losgelassen

Ziel der Warentester ist herauszubekommen, mit welchem Antivirenprogramm man den besten Kompromiss eingeht, was Leistung und Preis angeht. Bei der Schutzwirkung sind die meisten Anwendungen im Test gut, es gibt nur wenige Ausnahmen bei der Nichterkennung von Schadsoftware.Einige Hersteller erkennen Malware besonders schnell, andere haben Zusatzfunktionen wie eine automatische Update-Funktion bei neuartigen Bedrohungen. Eine Erkenntnis im neuesten Test ist, dass man auch mit gratis Software sicher mit seinem PC arbeiten kann.Empfehlenswert sind laut der Stiftung Warentest die Virenscannerlösungen Bitde­fender Anti­virus Free für Windows, Avast One Essen­tial, AVG Antivirus Free und Avira Free Security . Die mit Windows mitgelieferte Sicherheitslösung Defender bekommt im Test wieder einige Abwertungen. Der Defender bekam im neuesten Test nur noch die Gesamtnote "Befrie­digend".Es geht aber auch anders. 14 Antiviren­programme im Test schützen sehr gut, das ist genau die Hälfte der Anwendungen in diesem Test. Interessant ist übrigens, wie die Warentester an die Prüfung gehen. Für die neueste Auswertung hat man im letzten Jahr rund 30.000 Schad­programme für Wind­ows mithilfe eines Teams von IT-Experten auf die Windows-Systeme losgelassen, um zu sehen, welche Antivirenlösung am zuverlässigsten ist. Den ganzen Test mit den Ergebnissen, Testbedingungen und weiterführenden Informationen gibt es online bei Test.de ( hinter der Paywall ) und in der Printausgabe 03/2023 der Stiftung Warentest.