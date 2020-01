Avira Free Security - Kostenlose Sicherheits-Suite in neuer Version

Sicherheits-Suite im neuen Design

Mehr Sicherheit, bessere Performance

Kostenlose Version eingeschränkt

Mit Avira Free Security bietet der deutsche Hersteller Avira eine Sicherheitslösung für Windows an, die Privatanwender umfassend gegen Viren, Hacker und sonstige Gefahren der digitalen Welt schützt. Gleichzeitig soll die Software die Leistungsfähigkeit und Stabilität des Systems verbessern. Derzeit steht Avira Free Security in der Version 1.0.22.7684 zum kostenlosen Download bereit.Die Avira Free Security Suite existiert schon seit mehreren Jahren als erweiterte Variante des kostenlosen Avira Free Antivirus , im ersten gro­ßen Update des Jahres 2020 erhält die Software unter einem leicht verkürzten Namen nun eine komplett neue Benutzeroberfläche und zusätz­li­che Funktionen wie einen Passwort-Manager und einen Software-Updater. Sämtliche Werkzeuge sind in den drei Abschnitten Sicherheit, Pri­vat­sphä­re und Performance aufgeführt und lassen sich so schnell finden.Wer sich nicht eingehender mit der Software befassen möchte, kann mittels sogenanntem Smart Scan mit nur einem Klick nach Sicherheitsproblemen und sonstigen Schwachstellen suchen. Dazu gehören neben Viren auch veraltete Software-Installationen und unsichere Netzwerkkonfigurationen. Probleme lassen sich im Anschluss ganz einfach beheben.Im Bereich Sicherheit finden Nutzer den bereits von Avira Free Antivirus bekannten Viren­schutz, der sowohl in Echtzeit Schädlinge abfängt als auch manuelle Überprüfungen verbundener Datenträger erlaubt. Ebenfalls starten sie hier ein Werkzeug zum Aufspüren veralteter Programme, die potentiell Sicherheitslücken enthalten können.Der Abschnitt Privatsphäre umfasst einen Schutz vor schädlichen Seiten im Netz (als Browser-Erweiterung), einen VPN-Dienst, einen Online-Passwort-Manager und einen Datei-Shredder. Die Performance-Funktionen suchen und löschen Datenmüll, doppelte Dateien und verwaiste Registry-Einträge, räumen den Systemstart auf, aktualisieren veraltete Treiber und optimieren die Akkulaufzeit von Laptops.Zu beachten gilt: In der kostenlosen Version lassen sich nicht sämtliche Funktionen im vollen Umfang nutzen, können aber zumindest aus­pro­biert werden. Beispielsweise erlaubt der VPN-Dienst 500 MB kostenloses Datenvolumen pro Monat und die Funktionen zur System­be­rei­ni­gung finden in der Gratis-Variante nicht jeden Datenmüll. Bei Interesse kann direkt über die Benutzeroberfläche zu einem kostenpflichtigem Premium-Abonnement gewechselt werden.Berichten zufolge soll Avira Free Security in Zukunft den kostenlosen Virenschutz Avira Free Antivirus ersetzen. Derzeit werden aber noch beide Tools angeboten und unterstützt.