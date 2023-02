Oft top, manchmal flop: Stiftung Warentest checkt Refurbished-Anbieter

Generalüberholt und verkauft: Refurbished-Händler bieten Alternativen zum Neukauf, doch stimmt bei den Wiederverkäufern auch die Qualität? Geht es nach Warentest, konnten sich viele der Anbieter erstaunlich gut schlagen, ohne Probleme lief der Test der Branche aber nicht.

Refurbished-Händler: Stiftung Warentest prüft die Qualität

Zusammenfassung Gebrauchte Geräte mit Gebrauchsspuren können viel Geld sparen.

Die meisten gekauften Produkte entsprachen einem guten Zustand.

Bei neun Geräten wurden nach Bestellung Probleme festgestellt.

Asgoodasnew, Clevertronic und Rebuy erhalten die beste Wertung im Test.

Buyzoxs und Refurbed erhalten nur das Urteil "ausreichend".

Smartphones und andere elektronische Geräte können bei entsprechender Pflege erstaunlich lang halten. Oft müssen nach einer gewissen Nutzungszeit nur wenige Reparaturen unternommen werden, um einen fast neuwertigen Zustand zu erreichen. Umso besser, dass in den letzten Jahren immer mehr professionelle Händler in das Geschäft mit generalüberholter Technik einsteigen. Stiftung Warentest (via Golem ) hat sich die Branche jetzt einmal vorgenommen.Der Grundaufbau des Tests: Bei vier Händlern und 5 Verkaufsplattformen wurden jeweils 5 Geräte erworben: jeweils zwei Apple iPhone 11 und drei Samsung Galaxy S10 oder S20. Dabei wurde immer die unterste verfügbare Qualitätsstufe, bei der noch die volle Funktion des Geräts gegeben war, gewählt. Das erste Ergebnis der Stiftung Warentest darf dabei wenig verwundern: Wer gebrauchte Geräte mit Gebrauchsspuren kauft, kann im Vergleich mit Neuware sehr viel Geld sparen.Außerdem zeigen sich die Tester durchaus überrascht von der Qualität der meisten gekauften Produkte. Trotz der Auswahl der niedrigsten noch funktionsfähigen Qualitätsstufe, für die Verkäufer deutlich sichtbare Kratzer und andere Beschädigungen angeben, war der Zustand der meisten Geräte gut. Von 45 bestellten Geräten entsprachen demnach 36 diesem Standard.Verbleiben neun Geräte, bei denen nach der Bestellung Probleme festgestellt wurden. Die Tester mussten hier unter anderem Fehler mit Lautsprechern und Kameras bemängeln, darüber hinaus stolperte man in zwei Geräten über nicht löschbare Firmenprofile und SIM-Sperren. Diese Patzer bescheren den beiden Plattformen Buyzoxs und Refurbed nur das Urteil "ausreichend", Asgoodasnew, Clevertronic und Rebuy erhalten die beste Wertung im Test.