Avira Free Antivirus - Kostenloser Virenscanner

Rundumschutz aus Deutschland

Gute Gratis-Antivirenlösung

Avira Free Antivirus (ehemals Avira AntiVir und hier in der aktuellen Version 15.0.2001.1707) ist eine in Deutschland entwickelte, kostenlose Antiviren-Software. Zum Funktionsumfang gehört unter anderem ein Echtzeitscanner, der den PC vor Viren, Würmern, Trojanern, Dialern, Backdoors sowie unbekannter Schadsoftware schützt.Der Virenschutz von Avira konnte sich bei un­ab­hän­gi­gen Tests wiederholt einen Platz in der Gruppe der beliebtesten Antivirenlösungen sichern. Zu den Hauptfunktionen des Programms zählt dabei ein effektiver Echtzeitschutz, der den Rechner laufend vor Angriffen schützt und un­er­wün­schte Anwendungen entfernt.Darüber hinaus können ausgewählte Dateien, Ordner oder ganze Festplatten nach Viren und anderen Schädlingen durchsucht werden.Die Software enthält auch einen Werbe- und Spyware-Blocker. Mit der Avira-Toolbar bietet das Programm zudem einen Spurenblocker, der die Verfolgung von Web-Aktivitäten verhindern kann. Der Sicherheitsberater gibt Einschätzungen zur Sicherheit von besuchten Webseiten und Google-Ergebnissen ab. Zu guter Letzt kann Avira Free Antivirus dank einer integrierten Heuristik-Erkennung bisher unbekannte Malware identifizieren, indem es Aktivitäten mit typischen Verhaltensmustern von bekannten Schädlingen vergleicht.Wird Malware erkannt, wird diese sofort isoliert und mit der cloudbasierten KI-Plattform NightVision abgeglichen. Der Nutzer erfährt in einer Pop-up-Meldung von dem Fund und kann anschließend im Quarantäne-Management festlegen, wie weiter mit dem Schädling verfahren werden soll. Wenn nicht anders festgelegt, führt das Programm bei jedem Systemstart ein Update durch, um einen Schutz vor neuen Bedrohungen gewährleisten zu können.Echtzeitschutz vor allen Arten von digitalen Bösewichten und viele weitere Funktionen, die die Sicherheit im digitalen Alltag erhöhen, machen Avira Free Antivirus zu einer sehr umfassenden und guten Gratis-Antivirenlösung. Wer sich weitere Features wie eine direkte Überprüfung von E-Mails wünscht, muss zur kostenpflichtigen Version greifen.Während der Installation bietet Avira einige Optionen, die vom Nutzer abgewählt werden können. Falls Sie auf Such- und Browser-Erweiterungen verzichten können, müssen hier die entsprechenden Haken entfernt werden.