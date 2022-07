Neue Testmethoden: Stiftung Warentest überprüft 40 Smartphones

Die Stiftung Warentest aktualisiert ihr Prüfprogramm für Smartphones und schickt 40 aktuelle Modelle in ihr Labor. Unter anderem werden die Geräte einem Wasser-, Kratz- und Falltest unterzogen. Interessanter Beigeschmack: Kein einziges Smartphone konnte sehr gut abschneiden.

Sie fallen, tauchen und knicken

Neue Testmethoden, neue Rankings

Seit Mai 2022 gelten bei der Stiftung Warentest neue Anforderungen an Smartphones, die jetzt zu aktualisierten Testergebnisse bei über 40 Geräten führen. Neben Grundfunktionen wie der Sprachqualität und Rechenleistung, der Kameraqualität in verschiedenen Szenarien sowie der Display- und Akku-Prüfung nehmen die Tester unter anderem auch die Stabilität der Handys unter die Lupe. Diese fließt letztendlich nur zu fünf Prozent in die Endwertung ein, ist für viele Käufer jedoch ausschlaggebend.Dabei simuliert die Stiftung Warentest unter anderem 100 Stürze aus einer Höhe von 80 Zentimetern in einer Falltrommel. Zudem werden die Geräte fünf Minuten Regen ausgesetzt und müssen bei einer entsprechenden Zertifizierung seitens des Herstellers (mind. IPX7) einen passenden Tauchtest überstehen. Falt- und klappbare Smartphones durchlaufen über einen Industrieroboter zusätzlich 30.000 Faltvorgänge, um mögliche Verschleißerscheinungen aufzudecken. Fällt das Urteil in diesen Bereichen nur befriedigend aus, nehmen die Tester Abwertungen an der Endnote vor.Im aktuellen Test von 40 neueren Smartphones bemängeln die Experten unter anderem das Motorola Edge 30 Pro und das Xiaomi 11T 5G, bei denen nach einem Falltest die Rückseite zerbrach bzw. die Kamera nicht mehr einwandfrei funktionierte. Gelobt wird hingegen das Xiaomi Redmi Note 11, das im neuen Prüfprogramm eine Akkulaufzeit von 49 Stunden erreichen konnte.Die Zufriedenheit in Hinsicht auf die Kameraqualität vieler Smartphones lässt allerdings zu wünschen übrig. Eine eierlegende Wollmilchsau, die sowohl bei geringer Belichtung, Videos und beim Zoom überzeugen kann, wurde nicht entdeckt. Die Samsung Galaxy S22-Reihe schnitt im Vergleich insgesamt jedoch mit am besten ab.Mittlerweile sind in der Datenbank der Stiftung Warentest inklusive des aktuellen Updates mehr als 300 Smartphones zu finden. Angeführt wird das Ranking vom Samsung Galaxy S22 Ultra (Note 1,7). Auf den weiteren Plätzen befinden sich das Google Pixel 6 (Note 1,9), Oppo Find X5 Pro (Note 1,9), Honor 50 (Note 2,0), Xiaomi 11T Pro 5G (Note 2,0) und das OnePlus 10 Pro 5G (Note 2,1). Aufgrund der aktualisierten Testmethoden rangieren die Apple-Smartphones nicht mehr ganz vorn, schnitten im letzten Jahr jedoch unter anderem mit den Noten 1,6 (iPhone 13 Pro Max) und 1,7 (iPhone 12 Pro Max) ab.Die neue Bestenliste wird unter anderem in der August-Ausgabe der Stiftung Warentest zu finden sein und ist vorab online (Paywall) einsehbar.