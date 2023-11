Stiftung Warentest: Neue Apple Watch-Modelle verlieren Vorsprung

Die Tester der Stiftung Warentest haben sich pünktlich vor dem Weihnachtsgeschenke-Einkauf jetzt mit aktuellen Smartwatches und Fitnesstrackern auseinandergesetzt. Dabei kamen die Tester - wieder einmal - zu teils überraschenden Ergebnissen.

Alte Modelle schneiden besser ab

Fazit zum Test

Zusammenfassung Stiftung Warentest prüft Smartwatches vor Weihnachten.

Apple Watch Series 9 schlechter als Vorgängermodell.

Series 8 führt mit Note 1,6, Series 9 erhält 1,7.

Garmin Venu 2 Plus überzeugt bei Sportfunktionen.

Test fokussiert auf Funktionen und Handhabung.

Über 140 Geräte in der test.de-Datenbank gelistet.

Testberichte online und im Magazin 12/2023 verfügbar.

Neu in dieser Testrunde sind nun erstmals die neuen Uhren von Apple , Huawei, Garmin und Samsung - und dabei gibt es auch gleich die erste Überraschung im Test. Die Stiftung Warentest kommt zu dem Urteil, dass man sich das Geld für eine neue Apple Watch Series 9 in diesem Jahr im Grunde sparen kann.Kaufinteressierten rät man, auf das Vorgänger-Modell zu setzen. Die Series 8 hat dabei eine Gesamtbewertung von gut (Note 1,6), die Series 9 von gut mit Note 1,7. Die unterschiedliche Bewertung erfolgte in den Testabschnitten für "Handhabung" und "Kommunikation und weitere Funktionen". Was die neue Apple Watch dabei aber schlechter macht als die alte, wird nicht erläutert.Insgesamt holt sich Apple wieder den Gesamtsieg bei der Rangliste der besten Uhren. Die Series 8 holt sich den ersten Platz, gefolgt von der Series 9, der Apple Watch Ultra 2 und der Apple Watch Ultra. Erst dann folgt mit der Garmin Venu 2 Plus (Note 1,7) ein weiterer Hersteller.Die Venu 2 Plus punktet vor allem bei den Sport- und Gesundheitsfeatures und beim Preis und ist gleichauf mit den meisten Apple-Modellen - das ist eine große Überraschung und ein gutes Comeback.Beim neuen Test fällt vor allem auf, dass die Tester kaum auf die technischen Verbesserungen und auf die gestiegene Leistung aller neuer Modelle eingehen, sondern durch ihre Test-Vorgaben viel mehr die allgemeinen Funktionen, die Handhabung, Akkulaufzeit, zusätzliche Funktionen und Datenschutz bewerten.In der test.de-Datenbank finden man aktuell mehr als 140 Geräte für jede Preislage und den verschiedenen Anwendungsgebieten. Wie immer sind die Abwertungen bei Produkten teils für den einzelnen Anwender vielleicht irrelevant, daher kann man die Datenbank gut für einen individuellen, persönlichen Vergleich heranziehen.Den gesamten Test findet man in dem aktuellen Test-Magazin 12/2023 und online hinter einer Paywall (kostenlos für Print-Abonnenten möglich, es gibt auch eine Flatrate ohne Magazin-Abo). Im neuen Heft sowie im Test-Archiv gibt es passend dazu auch " den Test der aktuellen Smartphones ".