Das Thema Cybersicherheit ist wichtiger denn je, schließlich nehmen Bedrohungen in der digitalen Welt stetig zu. In diesem Werbespot des Sicherheitsunternehmens CrowdStrike ist es eine Gruppe Cyber-Schurken, die in einer friedlichen Westenstadt für Chaos sorgen will - jedoch haben die Vier die Rechnung ohne CrowdStrike-Heldin Charlotte gemacht, die schneller "schießt" als die Halunken und sie so entwaffnet (und entkleidet) in die Flucht schlägt.