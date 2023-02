Super Bowl 2023: CrowdStrike zeigt, wie man echte Trojaner abwehrt

Trojanische Pferde bereiten nicht nur in der Technikwelt Probleme, sondern haben auch schon in der Antike dabei geholfen, in eigentlich gut geschützte Bereiche vorzudringen - so zumindest die Legende. Doch was wäre, wenn es damals schon Sicherheitsunternehmen wie CrowdStrike gegeben hätte? Dann wäre der Trick mit dem Holzpferd vermutlich schnell aufgeflogen und Troja wäre nicht von den Griechen eingenommen worden.