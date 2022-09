Preview gestartet: Microsoft zeigt neue Fotos-App für Windows 11

Microsoft plant mit dem zweiten Windows 11 22H2-Update die Fotos-App grundlegend zu überarbeiten. Nun gewähren die Redmonder einen ersten Ausblick auf die neue Software. Insider im Dev-Kanal haben zudem die Möglichkeit, diese bereits vorab des Oktober-Release auszuprobieren.

Stabilität (viel) wichtiger als neue Funktionen?

Organisiere deine Fotos mit einem produktiven und schön gestalteten, zweckmäßigen Erlebnis.

Sichere deine Fotos ganz einfach auf OneDrive und bewahre deine Erinnerungen sicher auf.

Feiere ein gelungenes Leben mit verbesserten "Erinnerungen".

Sei produktiv mit Multi-Fenster und Multi-Bildschirm.

Du kannst die Nutzung deines OneDrive-Speicherkontingents ganz einfach einsehen und mehr Speicherplatz hinzufügen.

Importiere und verwalte deine Fotos aus externen Quellen wie deinem Handy oder deiner Kamera.

Microsoft

Die kommende Fotos-App wird über eine neue Galerie verfügen, die laut Microsoft "das Durchsuchen, Finden, Verwalten und Konsumieren einer Fotosammlung vereinfacht." Darüber hinaus soll die Sicherung von Bildern und Videos per OneDrive Cloud-Speicher verbessert und die besten bzw. wichtigsten Aufnahmen in so genannten Memories gespeichert werden, die jetzt auch auf ersten Screenshots zu sehen sind.Wichtiger erscheint es vielen Windows 11-Nutzern derzeit jedoch, dass die Performance der Fotos-App optimiert werden sollte. Bei Dr. Windows ist unter anderem zu lesen, dass die Software derzeit mit Problemen zu kämpfen hat und vor allem bei großen OneDrive-Sammlungen zu Abstürzen neigt.Gespannt wartet man also auf Feedback von Insidern aus dem Windows 11 Dev-Kanal, von denen ein Teil die neue Fotos-App (Version 2022.31090.16004.0) bereits ausprobieren kann. Dabei beschreibt Microsoft die verfügbaren Funktionen wie folgt:Das nächste Windows 11 22H2-Update dürfte neben der Fotos-App die lang erwarteten Tabs für den Datei-Explorer mitbringen. Zudem soll die Taskleiste um einen Überlauf für zu viele geöffnete oder angepinnte Apps erweitert und zusätzlich die "Suggested Actions" integriert werden. Letztere ermöglichen es, Telefonnummer und Termine schnell in passenden Programmen (z.B. Teams, Skype, Kalender) zu öffnen. Zu guter Letzt soll das Teilen von Dateien verbessert werden - z.B. beim "Nearby Share".