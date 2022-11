Windows 11 Preview: Microsoft löst Probleme mit hoher CPU-Last

Microsoft verteilt ein neues Windows 11 22H2-Update an Insider im Release Preview-Kanal. Der neue Patch löst unter anderem Probleme mit einer zu hohen CPU-Last bei der Nutzung des Explorers und bringt diverse Verbesserungen für OneDrive und Windows Spotlight mit.

Verbesserungen im Windows 11 Build 22621.898 (KB5020044)

Neu! Wir haben Microsoft OneDrive-Abonnenten auf der Seite Systeme in der Einstellungen-App Speicherplatzwarnungen gegeben. Die Warnungen erscheinen, wenn du dich deinem Speicherlimit näherst. Außerdem kannst du deinen Speicherplatz verwalten und bei Bedarf zusätzlichen Speicherplatz kaufen.

Neu! Wir haben die gesamte Speicherkapazität all deiner OneDrive-Abonnements bereitgestellt. Zudem wird der gesamte Speicherplatz auf der Seite Konten in der Einstellungen-App angezeigt.

Neu! Wir haben Windows Spotlight mit Themen auf der Seite Personalisierung kombiniert. So kannst du die Windows Spotlight-Funktion leichter entdecken und einschalten.

Neu! Wir haben die Funktion "Organisatorische Nachrichten" hinzugefügt. Damit können Drittunternehmen jetzt Inhalte für ihre Mitarbeiter bereitstellen. Sie müssen dazu nicht das Standardverhalten von Windows verwenden.

Wir haben ein Problem behoben, das einige moderne Anwendungen betraf. Sie ließen sich nicht mehr öffnen.

Wir haben ein Problem behoben, das einige Geräte betraf, die von einem Unternehmen verwaltet werden. Wir haben die Zuverlässigkeit der App-Installationen für diese Geräte verbessert.

Wir haben ein Problem behoben, das die Sommerzeit in der Republik Fidschi betraf. Dadurch wurde die Sommerzeit für 2022 aufgehoben.

Wir haben ein Problem behoben, das die Authentifizierungshärtung des Distributed Component Object Model (DCOM) betraf. Wir heben die Authentifizierungsstufe für alle nicht anonymen Aktivierungsanfragen von DCOM-Clients automatisch auf RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY an. Dies geschieht, wenn die Authentifizierungsstufe unter Packet Integrity liegt.

Wir haben ein Problem behoben, das Unified Update Platform (UUP)-Kunden vor Ort betraf. Die Sperre, die sie daran hinderte, Offline-Sprachpakete zu erhalten, wurde entfernt.

Wir haben ein Problem behoben, das die Prozesserstellung betraf. Es wurden keine Sicherheitsaudits für diese und andere damit verbundene Audit-Ereignisse erstellt.

Wir haben ein Problem behoben, das Clusternamensobjekte (CNO) oder virtuelle Computerobjekte (VCO) betraf. Das Zurücksetzen des Passworts schlug fehl. Die Fehlermeldung lautete: "Beim Zurücksetzen des AD-Passworts ist ein Fehler aufgetreten ... // 0x80070005".

Wir haben ein Problem behoben, das die Transparenz in übereinanderliegenden Fenstern beeinträchtigte. Dies trat auf, wenn du dich im Modus "Lokal integrierte High Definition Remote-Anwendungen (RAIL)" befandest.

Wir haben ein Problem behoben, das bestimmte Anwendungen betraf. Sie funktionierten nicht mehr. Dieses Problem trat auf, wenn du Tastenkombinationen verwendet hast, um den Eingabemodus für den japanischen Eingabemethodeneditor (IME) zu ändern.

Wir haben ein Problem behoben, das Mikrofon-Streams betraf, die mit der Funktion "Anhören" zum Lautsprecher-Endpunkt geleitet wurden. Das Mikrofon funktionierte nicht mehr, nachdem du das Gerät neu gestartet hattest.

Wir haben ein Problem behoben, das möglicherweise Anwendungen betroffen hat, die unter der Windows Lockdown Policy (WLDP) laufen. Sie funktionierten möglicherweise nicht mehr.

Wir haben ein Problem behoben, das Microsoft Defender betraf, wenn es nicht das primäre Antivirenprogramm ist. Microsoft Defender konnte den passiven Modus nicht deaktivieren. Dieses Problem trat auf, wenn du Smart App Control (SAC) ausgeschaltet hast.

Wir haben .wcx zur Liste der gefährlichen Erweiterungen hinzugefügt, die einige App-Kontrollrichtlinien nicht zulassen.

Wir haben ein Problem behoben, das Microsoft Defender für Endpoint betraf. Die automatisierte Untersuchung blockierte Live-Response-Untersuchungen.

Wir haben ein Problem behoben, das das Drucken im Querformat in Microsoft Edge betraf. Die Druckausgabe war fehlerhaft. Dieses Problem trat auf, wenn du Microsoft Defender Application Guard verwendet hast.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass der Datei-Explorer nicht mehr funktionierte. Dieses Problem trat auf, wenn du Kontextmenüs und Menüpunkte geschlossen hast.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass bestimmte Anwendungen nicht mehr reagierten. Dieses Problem trat auf, wenn du den Dialog "Datei öffnen" geöffnet hast.

Wir haben ein Problem behoben, das manchmal den Datei-Explorer beeinträchtigte, wenn du eine Datei geöffnet hast. Dadurch kam es zu einer hohen CPU-Auslastung.

Wir haben ein Problem behoben, das die Protokollaktivierung der Einstellungen-App betraf. Die App konnte eine Seite in der Kategorie Konten nicht öffnen.

Wir haben ein Problem behoben, das ein Computerkonto betraf. Die Verwendung von Nicht-Standard-Zeichen verhinderte die Bereinigung der Out of Box Experience (OOBE)-Konten.

Wir haben ein Problem behoben, das die CopyFile-Funktion betraf. Manchmal wurde der Fehler 317 zurückgegeben: ERROR_MR_MID_NOT_FOUND.

