Nach Windows 11 22H2: "Moment"-Updates für neue Features geplant

Die Arbeiten an Windows 11 22H2 sind abgeschlossen, der Release für September geplant. Doch wie geht es danach weiter? Experten zufolge sollen zeitnah mindestens zwei "Moment"-Updates mit neuen Funktionen erscheinen, bevor sich die Entwickler auf Version 23H2 konzentrieren.

Auf große Updates folgen die kleinen Momente

Während Insider im Release Preview-Kanal die finale Version von Windows 11 22H2 bereits ausprobieren können, werden nicht alle geplanten Funktionen direkt zum Start des großen Updates zur Verfügung stehen. Der Feinschliff des neuen Datei-Explorers samt Tabs und der sogenannten "Suggested Actions" für die schnelle Auswahl von Befehlen bei der Erkennung von z.B. Datumsangaben nehmen deutlich mehr Zeit in Anspruch als erwartet.Bis zum Herbst 2023 wird Microsoft die neuen Features allerdings nicht verschieben. Die oft gut informierten Entwickler und Leaker Albacore und Xeno sprechen auf Twitter über geplante "Moment"-Updates, die von den Redmondern genutzt werden sollen, um neue Funktionen auch zwischen den großen jährlichen Windows 11-Updates zu verteilen.Nur wenige Wochen nach dem möglichen Release von Windows 11 22H2 (20. September) soll Anfang Oktober der "Moment 1" (Build 228xx) folgen, der unter anderem die Explorer-Tabs und die "Suggested Actions" mitbringen dürfte. Der "Moment 2" (Build 229xx) wird von den Experten erst im nächsten Jahr erwartet.Noch ist unklar, ob Microsoft die "Moment"-Wortwahl offiziell aufgreifen oder sich marketingtechnisch doch anders aufstellen wird. Auch der offizielle Name des 22H2-Updates scheint noch in der Schwebe zu sein. Zuletzt tauchten Hinweise über eine Änderung hin zu "Windows 11 Version 2022" oder einfach nur "Windows 11 2022" auf. Letztendlich handelt es sich bei den kommenden "Momenten" um klassische kumulative Updates samt Enablement-Paket zur Freischaltung der neuen Funktionen.Bisher äußerte sich Microsoft allerdings weder zum offiziellen Launch-Termin ("later this year") von Windows 11 22H2, noch zu den Gerüchten rund um die neuen "Moments".