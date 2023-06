Microsoft bietet kostenlose VMs mit Windows 11 Moment 3-Update an

Microsoft bietet jetzt eine Reihe von virtuellen Maschinen an, in denen komplette Windows-Installation auf dem Stand des kommenden Moments-3-Updates enthalten sind. Diese können kostenlos heruntergeladen und genutzt werden.

Visual Studio 2022 Community Edition mit USP, .NET Desktop, Azure und Windows App SDK für C#-Workloads sind vorinstalliert

Das Windows Subsystem für Linux 2 ist aktiviert, Ubuntu ist vorinstalliert und an die Taskleiste angeheftet

Windows Terminal ist installiert

Der Windows-Entwicklermodus ist aktiviert

Container für jeden

Zusammenfassung Microsoft bietet VMs mit Windows 11 Moment 3-Update an.

Visual Studio, .NET Desktop, Azure, Windows App SDK vorinstalliert.

Windows Subsystem für Linux 2, Windows Terminal ebenfalls enthalten.

Keine Registrierung/Aktivierung notwendig.

VMs können mit VMWare, Hyper-V, VirtualBox & Parallels genutzt werden.

Mindestens 70 GB freier Speicherplatz & 8 GB RAM erforderlich.

Funktionen können über Windows Update eingeschaltet werden.

Die VMs richten sich in erster Linie an Entwickler, die bereits Anpassungen ihrer Software für die kommende aktuellste Windows 11-Fassung vornehmen wollen. Grundsätzlich lassen sich die Pakete, in denen das Betriebssystem in der Version 2306 enthalten ist, aber von jedem interessierten Nutzer verwenden. Eine gesonderte Registrierung oder die Aktivierung der Installation ist nicht notwendig.Neben dem Betriebssystem sind auch noch einige Entwickler-Werkzeuge enthalten und die für die Arbeit nötigen Voreinstellungen getroffen. Laut Microsoft kommen die VMs mit folgenden Besonderheiten daher:Die enthaltene Version 2306 basiert auf der Windows 11 Enterprise SKU mit der Build-Nummer 22621.1848. Dabei handelt es sich um die neueste Version, die derzeit im Stable Channel verfügbar ist. Version 22621.1848 ist auch als "Moment 3"-Update bekannt. Die neuen Funktionen sind in den aktualisierten virtuellen Maschinen standardmäßig deaktiviert, aber die Nutzer können diese über eine Schaltfläche in den Windows Update-Einstellungen einschalten.Wie erwähnt, sind für Download und Nutzung der VMs keine weitergehenden Voraussetzungen nötig. Die Pakete stehen für die Virtualisierungsumgebungen VMWare (Workstation und Player), Hyper-V der zweiten Generation, VirtualBox und Parallels zur Verfügung, Versionen für Rechner mit ARM-Prozessor gibt es allerdings nicht. Hardware-seitig werden lokal mindestens 70 Gigabyte freier Speicherplatz und mindestens 8 Gigabyte Arbeitsspeicher benötigt. Die Pakete können jeweils bis zum 13. September 2023 genutzt werden.