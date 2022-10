Windows 11 Version 22H2 bekommt demnächst das Moments 2-Update

Microsoft versorgt aktuell zwei Betriebssysteme mit Updates, gemeint sind natürlich Windows 10 und Windows 11. Diese sind aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Versionen deckungsgleich, Microsoft hat hierzu nun in einem Video unabsichtlich das Moments 2-Update angeteasert.

Moments ist das Update fürs Update

Mit Windows 10 wollte Microsoft die Entwicklung seines Betriebssystems eigentlich straffen, das Stichwort hierzu war "Windows as a Service". Konkret sollte es nur noch eine Version von Windows geben, das OS sollte sich dank regelmäßiger Updates konstant weiterentwickeln. Die Realität sieht derzeit aber anders aus: Es gibt mehrere Windows-Versionen, die wiederum bekommen Feature-Updates und auch danach noch Aktualisierungen und Funktionen, die immer wieder in der einen oder anderen Form eingeschoben werden.Hier den Überblick zu behalten, ist mittlerweile alles andere als einfach. Das ist auch der Grund, warum viele mit dem Namen Moments nicht viel anfangen können. So jedenfalls nennt sich intern bei Microsoft ein kleineres Feature-Update. Dieses bietet Funktionen, die es nicht in Windows 11 , Version 22H2 geschafft haben, sondern recht kurz danach veröffentlicht wurden - also jenes Update, das die Explorer-Tabs bringt.Bereits im September, als die ersten Hinweise auf Moments auftauchten, war klar, dass es wohl auch ein Moments 2-Update geben wird. Und das ist offenbar tatsächlich so: Denn Windows Latest hat in einem Video zum achten Jubiläum des Windows Insider-Programms wohl unabsichtlich eine Preview-Version gezeigt, in dem das Wasserzeichen bzw. der Build-String 23003.ni_moment_directdash_dev1.221018-160 zu sehen war - und das dürfte Moments 2 sein.Man sollte sich von der Build-Nummer 23003 allerdings nicht verwirren lassen, denn diese wird in dieser Form bei den Nutzern nicht ankommen. Denn als (kumulatives) "Update fürs Update" wird man wohl die Build-Nummer von 22H2 auf 22623 anheben. Was genau Moments 2 bieten wird, ist derzeit nicht klar, die oder einige der Features werden aber schon in Previews getestet. Es ist anzunehmen, dass zumindest die Tablet-optimierte Taskleiste dabei sein wird.