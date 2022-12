Windows 11: Fix für nervigen Kopier-Bug kommt wohl bald für alle

Anfang Oktober wurde bekannt, dass Windows 11 Probleme beim Kopieren großer Dateien hat, Microsoft hat hierzu mitgeteilt, dass man an einer Lösung arbeitet. Zunächst dachte man in Redmond an ein SMB-Problem, später stellte sich aber heraus, dass das ein Kernel-Bug ist.

Kernel, nicht SMB

Die gute Nachricht: Microsoft hat bereits eine Lösung gefunden und hat diese bereits auf den Weg geschickt. Denn im Anfang dieser Woche veröffentlichten Dev-Build mit der Build mit der Nummer 25252 (für Windows 11 Version 22H2) findet sich ein Bugfix, der mittels folgendem Eintrag beschrieben wird: "Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Kopieren von Netzwerk zu lokal (z.B. beim Kopieren einer Datei von einer Netzwerkfreigabe) langsamer war als von einigen Benutzern erwartet."Wie anfangs erwähnt, dachte man in Redmond zunächst, dass das ein Fehler ist, der mit dem Server Message Block (SMB)-Protokoll in Zusammenhang steht. Das konnte man aber schnell ausschließen und teilte mit, dass weder SMB noch Kompression etwas damit zu tun hätten.Dieser Kernel-Bug hat viele Nutzer betroffen und besteht auch schon einigermaßen lange. Doch mit dem jüngsten Fix besteht eine Aussicht auf Besserung. Aussicht deshalb, weil diese Fehlerbehebung noch den Freigabe-Prozess der Preview-Builds durchlaufen muss.Allerdings wird Microsoft sicherlich danach trachten, diesen Bugfix so schnell wie möglich zu verteilen. Ned Pyle, Principal Program Manager in der Windows Server-Abteilung, schreibt dazu im dazugehörigen Thread in Microsofts Tech Community-Forum (via Neowin ): "Der permanente Produktions-Fix wird in einem normalen monatlichen kumulativen Update erscheinen, nachdem dies validiert wurde. Wie ich bereits erwähnt habe, ist der Fix nicht in SMB enthalten, und da es sich nicht um eine Komponente handelt, die ich besitze, habe ich keine weiteren Details zum Zeitplan."