Microsoft hat Explorer-Tabs bereits zu Windows 95-Zeiten getestet

Seit diesem Herbst hat Windows 11 eine Funktion, die durchaus naheliegend war und ist, nämlich Tabs im Datei-Explorer. Diese erleichtern das Handling von mehreren Fenstern oder besser eliminieren diese. Die Idee ist natürlich nicht neu, aber noch älter als ursprünglich gedacht.

Tab-Debüt Herbst-Update für Windows 11

Seit einigen Wochen können Anwender endlich auch im Explorer von Windows 11 Reiter nutzen. Das ist natürlich optional, aber für viele zweifellos praktisch. Denn man kann mithilfe eines einzigen Fensters mehrere Ordner verwalten und auf diese Weise auch Dateien verschieben. Wer will, kann natürlich aber auch weiterhin mit mehreren Fenstern hantieren.Wie erwähnt ist die Idee nicht neu, da natürlich naheliegend. Die meisten Dateimanager von Drittanbietern bieten schon lange Tabs und bis heute ist nicht ganz klar, warum Microsoft sich so lange Zeit gelassen hat. Zur Veröffentlichung des Windows-11-Features in diesem Herbst schrieb Paul A. Gusmorino III., dass er "vor fast 20 Jahren zum ersten Mal eine Spezifikation zum Hinzufügen von Registerkarten zum Datei-Explorer geschrieben" habe.Das mag zwar auch stimmen, ganz recht hat der Microsoft-Entwickler damit aber auch nicht. Denn in einem neuen Video von Windows on Windows (via PC Gamer ) ist zu sehen, dass die Idee noch älter ist, und zwar deutlich. Denn erstmals angedacht wurden Tabs nicht in bzw. für Windows XP, sondern bereits für Windows 95.Das Video von Windows on Windows zeigt nämlich, dass das nicht bloß eine Überlegung war, sondern es einen frühen Entwicklungs-Build gegeben hat, der Tabs im damaligen Windows Explorer hatte. Und diese Version ist aus dem Jahr 1993, die ersten Versuche gab es also nicht vor fast 20, sondern vor fast 30 Jahren. Laut Windows on Windows war die Funktionalität damals aber erwartungsgemäß eingeschränkt, denn die Registerkarten dienten eher als Schnellverknüpfungen zu den letzten Ordnern.