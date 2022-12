Microsoft testet Verbesserungen für optionales Windows 11-Update

Microsoft hatte angekündigt, in diesem Monat nach den Patch-Days keine optionalen Updates herauszugeben. An was der Konzern aber arbeitet, erfahren wir jetzt bereits durch eine neue Version im Beta-Kanal des Insider-Programms.

Dezember Bug-Bash

Anleitungen, Tipps und Tricks

Dort ist ab sofort ein Update für Windows 11 verfügbar. Die Neuerungen halten sich in Grenzen, zumindest werden für dieses Update einmal explizit keine Neuerungen genannt. Alle Änderungen gehen mit Fehlerbehebungen oder Verbesserungen einher.Das Windows-Team bietet die Windows 11 Insider Preview als Build 22621.1028 und Build 22623.1028 an (Windows 11 Version 22H2 aka Version 2022). Die Änderungen werden bereits in der Knowledge Base als KB5021866 vorgemerkt. Eine Veröffentlichung gibt es dort noch nicht.Zu den Verbesserungen dieser neuen Version gehört, dass Nutzer der für Tablets optimierten Taskleiste die Taskleiste nun einfacher erweitern können, ohne das Startmenü aufzurufen. Zu den wichtigsten Fehlerbehebungen gehört, dass Microsoft Explorer-Abstürze behoben hat und Anzeige-Probleme bei der Taskbar korrigieren konnte. Details zum Update findet ihr wie immer nur im Windows-Blog Da heißt es jetzt übrigens auch, dass die große Dezember-Bug-Jagd begonnen hat und Nutzer ihre Probleme melden sollen. Wer teilnimmt, kann wie immer eine Auszeichnung erhalten. Im Regelfall wäre dieses Update aus dem Beta-Kanal in den kommenden Wochen als optionales Update für alle Nutzer freigegeben worden. Im Dezember ist jedoch alles ein wenig anders. Durch die bevorstehenden Feiertage spart sich Microsoft die C-Updates in diesem Monat und wird erst zum Patch-Day im Januar wieder etwas Neues zum Ausprobieren starten. So ist es zumindest aktuell geplant