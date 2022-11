Windows 11 Upgrade-Blockade gelockert: Gaming-Bug eingegrenzt

Geringere Leistung als erwartet in einigen Spielen

Wichtige Hinweise:

Betroffene Plattformen:

Client: Windows 11, Version 22H2

Server: Keine

Bei einigen Spielen und Anwendungen kann es unter Windows 11, Version 22H2, zu einer geringeren Leistung als erwartet oder zu Stottern kommen. Betroffene Spiele und Apps aktivieren versehentlich GPU-Leistungsdebugging-Funktionen, die nicht für Verbraucher gedacht sind.Um Ihre Upgrade-Erfahrung zu schützen, haben wir eine Kompatibilitätssperre für Geräte verhängt, die von diesem Problem betroffen sind, damit ihnen Windows 11, Version 22H2, nicht angeboten oder installiert werden kann. Wenn Ihr Unternehmen Update Compliance verwendet, lauten die Schutz-IDs 41766570 und 41990091.Wenn Sie bereits mit Windows 11, Version 22H2 arbeiten und dieses Problem auftritt, können Sie es möglicherweise beheben, indem Sie Ihre Spiele und spielbezogenen Anwendungen auf die neueste verfügbare Version aktualisieren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die installierten Spiele und Apps aktualisieren können, müssen Sie sich an den Entwickler dieser Spiele und Apps wenden. Die meisten werden jedoch automatisch über den Store aktualisiert, in dem sie gekauft wurden, oder direkt beim Öffnen.Wir arbeiten an einer Lösung und werden in einer der nächsten Versionen ein Update bereitstellen. Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, keine manuelle Aktualisierung über die Schaltfläche "Jetzt aktualisieren" oder das Tool zur Medienerstellung vorzunehmen, bis dieses Problem behoben und die Schutzmaßnahme entfernt wurde.22. November 2022: Die Schutzmaßnahme mit der Schutzmaßnahme-ID 41990091 wurde aktualisiert, um nur Windows-Geräte zu schützen, auf denen eine der wenigen Spiele und Anwendungen installiert ist, die noch von diesem Problem betroffen sind. Bitte beachten Sie, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann, bis das Upgrade auf Windows 11 angeboten wird, wenn keine anderen Schutzmaßnahmen Ihr Gerät betreffen. Wenn Sie Ihr Gerät neu starten und nach Updates suchen, wird es möglicherweise früher angeboten.