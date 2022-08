Android-App Subsystem-Support in Windows 11: Ausweitung gestartet

Mit Windows 11 hat Microsoft bereits im vergangenen Jahr das neue Subsystem für Android vorgestellt. Bisher können aber nur Anwender in den USA diese Verbindung zu Android nutzen - doch die Freigabe in anderen Ländern beginnt ab sofort.

Start-Ankündigung "Heute erweitern wir die Vorschau von Android Apps auf Windows 11 auf Windows Insider in Japan. Wir freuen uns, diesen ersten Schritt auf unserem Weg zu starten und diese Vorschau in anderen Ländern und Regionen verfügbar zu machen."

Schon im Mai zur Entwicklerkonferenz Build hatte Microsoft angekündigt, die Unterstützung von Android-Apps in Windows 11 auf weitere Länder auszuweiten . Zugesichert wurde dabei der Start "bis zum Ende dieses Jahres".Konkret versprach das Unternehmen, dass Nutzer in Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und Großbritannien die Möglichkeit bekommen werden, Android-Apps über die Amazon App Store-Preview herunterzuladen und zu installieren. Und jetzt ist es so weit - jedoch müssen sich die meisten Nutzer weiterhin in Geduld üben: Microsoft gibt das Subsystem für Android jetzt nur für Windows Insider in Japan frei.Wer also gehofft hatte, dass die Android-Unterstützung in den bestätigten Ländern auf einmal startet, wird enttäuscht.Im Windows-Blog hat Microsoft jetzt diese Entscheidung veröffentlicht und erläutert, wie man in Japan an dem Test teilnehmen kann. Das Unternehmen sagt, dass es die ersten Schritte unternimmt, um die Vorschau in anderen Regionen verfügbar zu machen (wie im Mai 2022 versprochen), und Japan ist das erste Land, das diese Erweiterung beginnt. Der offizielle Weg, Android-Apps auf Windows 11 zu installieren, führt über den Amazon App Store. Um darauf zuzugreifen, müssen Nutzer in Japan am Insider-Programm teilnehmen.Benötigt wird zudem ein Update für den Microsoft Store auf Version 22206.1401.6 oder höher. Microsoft verlangt außerdem, dass Windows 11 Version 22H2 oder neuer auf Geräten läuft, die die Hardware-Anforderungen für das Windows Subsystem für Android erfüllen. Damit ist es aber egal, in welchem der Insider-Ringe man sich anmeldet. Mit dem Start des Tests in Japan werden ab sofort Neuerungen für das Android Subsystem für alle Teilnehmer in den USA und in Japan gleichermaßen freigegeben.