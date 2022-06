Steam-Analyse zeigt: Immer mehr Gamer setzen auf Windows 11

Microsoft konnte den Marktanteil von Windows 11 unter Gamern weiter steigern. Aus der jüngsten Hard- und Softwareanalyse der Spiele-Plattform Steam geht hervor, dass beinahe 20 Prozent der Nutzer auf das neue Betriebssystem setzen. Spitzenreiter bleibt Windows 10.

Otto Normalspieler: 4 Kerne, 16 GB RAM, Nvidia-Grafik und FHD-Display

Die aktualisierte Steam-Analyse aus dem zurückliegenden Monat Mai 2022 schreibt Windows 11 einen Nutzeranteil von 19,59 Prozent und damit ein Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum April (18,94 Prozent) zu. Langsam aber sicher scheint somit jeder fünfte Spieler auf Steam mit Windows 11 unterwegs zu sein.Viele Nutzer, die Windows 7 und Windows 8.1 aktuell den Rücken kehren, gehen allerdings auch weiterhin den Schritt über Windows 10 , was die Zunahme um 0,34 Prozent auf weiterhin dominante 73,89 Prozent erklärt. Der Anteil von Spielern mit MacOS- oder Linux-Systemen beläuft sich auf kaum relevante 2,2 Prozent respektive 1,12 Prozent.In Hinsicht auf die Hardware nutzt der Durchschnittsspieler auf Steam einen Prozessor mit vier Rechenkernen (Quad-Core) und Taktraten zwischen 2,3 bis 2,69 GHz, 16 GB Arbeitsspeicher (RAM) und eine Nvidia GeForce GTX 1060-Grafikkarte bei einer klassischen Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Der Trend verschiebt sich dahingehend nur sehr langsam. Unter anderem verzeichnet Steam einen leichten Anstieg an Spielern mit 32 GB RAM, QHD-Monitoren (2560 x 1440 Pixel) und Achtkern-CPUs (Octa-Core).Abschließend zeigt der Blick auf die Steam-Statistiken ein nahezu unverändertes Bild im Dreikampf zwischen AMD Intel und Nvidia . Trotz AMDs langsamer Aufholjagd im Bereich der Prozessoren haben Intel (68,03 Prozent) und Nvidia (75,93 Prozent) bei CPUs und GPUs weiterhin die Nase vorn. Eine Trendwende ist hierbei bisher nicht abzusehen.