Windows Subsystem für Android: Tests mit Android 12.1 starten

Während der diesjährigen Entwicklerkonferenz Build 2022 im Mai kündigte Microsoft große Verbesserungen für das Windows Subsystem für Android (WSA) an. Erste Neuerungen starten jetzt im Insider-Programm - allerdings weiterhin nur eingeschränkt.

Frühe Vorschauphase

Neues mit Android 12.1 und WSA Eine brandneue Einstellungs-App mit gruppierter Navigation, damit gesuchten Optionen leichter gefunden werden.

Microsoft führt eine neue Diagnosedatenanzeige ein, mit der man sieht, welche Daten von WSA gesammelt wurden. Zum Schutz der Privatsphäre hat Microsoft die Diagnosedaten standardmäßig deaktiviert.

Bessere Hardware-Integration: Die Kameraausrichtung von Android-Apps respektiert jetzt die natürliche Ausrichtung des Computers. Microsoft hat auch die Verzerrung des Kamerafeeds behoben.

Eingabegeräte: Microsoft verbessert Scrollräder in Mäusen, behebt den Tastaturfokus und vieles mehr.

Das Windows Subsystem für Android unterstützt eine verbesserte Video-Hardware-Dekodierung mit den Formaten VP8 und VP9.

Anleitungen, Tipps und Tricks

Das Windows Subsystem für Android basiert auf dem Android Open Source Project (AOSP) und wurde ursprünglich mit der Android-Version 11 ausgeliefert. Für dieses Jahr kommt nun ein großes Update, Microsoft hat bereits im Mai den Support für Android 12.1 angekündigt und ein erstes entsprechendes Update an Windows 11 Insider verteilt.Jetzt geht es weiter: Microsoft liefert eine neue Version des Windows Subsystem für Android 12 an Nutzer im Release Preview Channel, Beta Channel und Dev Channel des Windows 11 Insider Programms aus. Das neue WSA befindet sich noch in der frühen Vorschauphase, ist aber schon so stabil, dass Microsoft es bereits für den Release Preview Channel mit veröffentlicht hat. Bislang gibt es aber auch die Vorschau-Version nur für Nutzer in den USA. Wann sich das ändern wird, ist noch nicht bekannt. Über einen Teil der Neuerungen, die Android 12.1 im WSA bietet, hatten wir schon berichtet Das Online-Magazin ONMST hat dazu jetzt noch eine Liste veröffentlicht, die noch mehr Neues verrät:Zu Build hatte Microsoft zudem angekündigt, dass es häufige Updates über Windows Update beziehungsweise den Microsoft Store geben wird. Das Windows Subsystem für Android soll zudem auch außerhalb der USA bald nutzbar sein.