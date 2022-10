Windows 11: Insider können Smartphone-Hotspot vom PC aus aktivieren

Microsoft hat mit der Erprobung einer neuen Funktion für Windows 11 begonnen, bei der man die Hotspot-Funktion eines Smartphones vom PC aus aktivieren kann. Vorerst wird für das im Dev-Channel des Windows-Insider-Programms verfügbare Feature ein aktuelles Samsung-Smartphone benötigt.

Wie Microsoft gestern in seinem Windows-Blog anlässlich der Veröffentlichung der Windows 11 Insider Preview Build 25231 im Dev-Channel verlauten ließ, bekommt die "Phone Link"-App des Betriebssystems eine neue, vorerst experimentelle Funktion spendiert. Mit ihr kann der WLAN-Hotspot auf einem verbundenen Smartphone von Windows aus aktiviert werden, um so unterwegs leicht und schnell mit dem PC auf das Internet zugreifen zu können.Wer die neue Version 1.22082.111.0 der Phone Link Desktop-App installiert hat, kann die Funktion in Verbindung mit Windows 11 22H2 Build 22621 oder höher bereits ausprobieren. Außerdem wird ein Samsung-Smartphone mit Android und mindestens One UI 4.1.1 benötigt. Auf dem Smartphone muss die Link To Windows Smartphone-App in Version 1.22082.142.0 oder höher installiert sein.Zusätzlich muss der jeweilige Rechner sowohl Bluetooth als auch WLAN unterstützen. Die Einrichtung der Funktion kann auf den Einstellungsseiten der Phone-Link-App vorgenommen werden. Hat man dies erledigt, taucht ein Eintrag für das jeweilige Smartphone im System-Dialog für die Internetverbindung auf. Dort ist dann eine Schaltfläche zu finden, über die der Hotspot auf dem Smartphone aktiviert werden kann.Das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn das Smartphone per Phone Link mit dem PC verbunden ist. Wie schon oft, ist auch in diesem Fall zu bedauern, dass die neue Funktion nur für Besitzer von Samsung-Smartphones eingeführt wird. Gerade weil Microsoft mit dem Surface Duo inzwischen seit geraumer Zeit auch selbst wieder Smartphones vertreibt, wäre ein offenerer Umgang zu begrüßen.