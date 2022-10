Windows 11 und abwärts: Patch-Day macht unerwartet Probleme

Microsoft bestätigt einen Fehler, der unter Umständen nach dem Oktober Patch-Day bei allen noch unterstützten Windows-Versionen auftauchen kann. Es handelt sich dabei um einen Bug beim Beitritt zu Domänen, betroffen sind vorwiegend Unternehmens-Geräte.

Fehlerbeschreibung Das Unternehmen weist darauf hin, dass es unwahrscheinlich ist, dass Heimanwender von Windows von diesem Problem betroffen sind, und erklärt weiter:



"Dieses Problem hat seinen Ursprung in den Sicherheitsupdates vom Oktober 2022 (KB5018427), mit denen einige Härtungsänderungen eingeführt wurden, die standardmäßig für den Domänenbeitritt aktiviert sind. Bitte lesen Sie KB5020276 -



Betroffene Systeme: Client: Windows 11 22H2, Windows 10 22H2, Windows 11 21H2, Windows 10 21H2, Windows 10 21H1, Windows 10 20H2, Windows 10 1809, Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 Enterprise LTSC 2016, Windows 10 1607, Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Microsoft warnt Nutzer von Windows 11 bis hinunter zu Windows 7 jetzt, dass die Sicherheitsupdates Oktober und dabei insbesondere das Update KB5018427, zu Problemen beim Beitritt zu einer Domäne führen können.Der Fehler wurde in der Windows Release Health Dokumentation mit aufgenommen. Dort erklärt das Windows-Team, dass diejenigen, die von diesem Problem betroffen sind, die Fehlermeldung "0xaac (2732)" zu sehen bekommen.Dahinter steckt ein eigentlich beabsichtigtes Verhalten: Dabei blockiert Microsoft die Wiederverwendung eines bestehenden Kontos durch eine Sicherheitsrichtlinie.Zu den betroffenen Szenarien gehören laut der Fehlerbeschreibung von Microsoft einige Vorgänge für den Domänenbeitritt oder das Re-Imaging, bei denen ein Computerkonto von einer anderen Identität als der für den Beitritt oder den erneuten Beitritt des Computers zur Domäne verwendeten Identität erstellt oder vordefiniert wurde.Es gibt verschiedene Umgehungsmöglichkeiten, aber Microsoft arbeitet an einer dauerhaften Lösung, die in Kürze veröffentlicht werden soll.