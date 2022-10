Windows 11: Microsoft PC Manager-App im CCleaner-Stil aufgetaucht

Microsofts Betriebssysteme Windows 10 und Windows 11 bieten ab Werk viele Hilfsmittel, um das System zu bereinigen und zu beschleunigen. Eine zentrale Anlaufstelle fehlt allerdings. Der nun aufgetauchte "PC Manager" der Redmonder könnte im CCleaner-Stil Abhilfe schaffen.

Nützliche Tools versammelt unter einem Dach

CCleaner - kostenloser PC-Reiniger

Boosting- bzw. Tuning-Tools wie der CCleaner sind über die letzten Jahre stark in Verruf geraten. Beschädigen Laien mit ihnen in vielen Fällen doch mehr, als das ihr System wirklich optimiert wird. Alternativen, die Windows oft sogar ab Werk mitbringt, sind jedoch für "normale" Nutzer oftmals schwer zu finden oder in der Nutzung nicht sofort einleuchtend. Der bekannte Leaker Alumia ist nun allerdings auf ein neues Programm gestoßen, dass Otto Normalverbraucher weiterhelfen könnte.Der neue Microsoft PC Manager bietet unter anderem die Möglichkeit einer schnellen Datenträgerbereinigung samt temporärer Dateien, die Überwachung von Systemressourcen und eine Verwaltung von eventuell überflüssigen oder belastenden Apps im Autostart. Ebenso kann nach Viren gescannt, Windows-Updates angestoßen und laufende Prozesse verwaltet werden.Die offizielle, derzeit nur auf Chinesisch verfügbare Microsoft-Webseite zum PC Manager deutet darauf hin, dass die Redmonder ihr Tuning-Tool zeitnah veröffentlichen werden. Schon jetzt kann eine Public Beta-Version ausprobiert werden, obwohl uns der Start der Software in einem ersten Versuch nicht gelungen ist. Interessenten sollten eventuell vorerst auf eine für den westlichen Markt optimierte Version warten.Offen bleibt, ob Microsoft seine höchstwahrscheinlich weniger Schaden anrichtende CCleaner-Alternative nur für Windows 11 oder auch für Windows 10 anbietet. Ebenso bleibt abzuwarten, ob die Software um eventuelle Profi-Tools erweitert wird. Bisher richtet sich der Funktionsumfang eher an Laien, die sich nicht in die Tiefen der Systemsteuerung vorwagen möchten.