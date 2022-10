Vorschau für optionales Update für Windows 11 Version 2022 gestartet

Microsoft hat ein optionales Update für Windows 11 herausgegeben. Es handelt sich um den Testlauf für den November-Patch-Day. Wer möchte, kann das Update schon jetzt erhalten und von den Änderungen profitieren - es gibt auch wieder etwas Neues.

Viele Bugfixes und Verbesserungen

Optionales Update KB5018496 Neu! Wir haben eine neue Einverständniserklärung für diejenigen von Ihnen hinzugefügt, die bei Windows Hello Face und Fingerprint angemeldet sind. Sie haben neue Auswahlmöglichkeiten für Ihre biometrischen Daten. Sie können Ihre biometrischen Daten weiterhin speichern oder die Einstellungen öffnen, um die Daten zu löschen, wenn Sie Ihr Gesicht oder Ihren Fingerabdruck seit mehr als 365 Tagen nicht mehr zur Authentifizierung verwendet haben. Diese Optionen stehen Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie auf Windows 11 aktualisiert und den neuen Text "Hello Learn More Privacy" noch nicht gesehen haben.

Neu! Wir haben in den Einstellungen Verbesserungen für das Microsoft-Konto vorgenommen. So können Sie unter anderem Ihr Microsoft One Drive-Abonnement und die damit verbundenen Speicherwarnungen verwalten.

Neu! Wir haben die visuelle Behandlung der Suche in der Taskleiste verbessert, um die Auffindbarkeit zu erhöhen. Dies ist zunächst nur für eine kleine Gruppe von Nutzern verfügbar und wird in den folgenden Monaten auf breiterer Basis eingeführt. Auf einigen Geräten werden möglicherweise andere visuelle Behandlungen angezeigt, während wir Feedback sammeln.

Neu! Wir verbessern das Backup-Erlebnis bei der Verwendung Ihres Microsoft-Kontos (MSA). Auf einigen Geräten werden möglicherweise visuelle Behandlungen für diese Verbesserung angezeigt. Diese Neuerung ist zunächst für eine kleine Gruppe von Nutzern verfügbar und wird in den folgenden Monaten auf breiterer Basis eingeführt.

Neu! Wir haben den Task-Manager zum Kontextmenü hinzugefügt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste klicken. Diese Funktion wird in den kommenden Wochen eingeführt.

Wir haben den ms-appinstaller Uniform Resource Identifier (URI) für den DesktopAppInstaller aktiviert.

Anleitungen, Tipps und Tricks

Es handelt sich dabei um ein Update mit Fehlerbehebungen, zahl­reichen Verbesserungen, sowie neuen beziehungsweise erweiterten Funktionen. Das optionale Update KB5018496 ist eine sogenannte Preview im Rahmen des Insider-Programms.Es startet im Release Preview-Kanal und wird in Kürze als reguläres "optionales" Update an alle Nutzer verteilt. Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst. Die neue Version trägt die Buildnummer 22621.754 beziehungsweise 22622.754 für Nutzer des Release Preview Kanals. Nutzer, die nicht im Release Preview-Kanal sind, aber Windows 11 22H2 installiert haben, sollten die Aktualisierung in den nächsten Tagen nach und nach erhalten.Microsoft stellt diverse Fehlerbereinigungen bereit. Unter anderem wurde ein Fehler in Zusammenspiel mit zwischengespeicherten Anmeldeinformationen für Sicherheitsschlüssel und "Fast Identity Online 2.0" (FIDO2)-Authentifizierungen behoben. Außerdem adressiert Microsoft Fehler im Startmenü, mit Grafikanomalien und fehlgeschlagenen Zertifikatszuordnungen. Dieses nicht sicherheitsrelevante Update enthält dazu Qualitätsverbesserungen und startet neue Unterstützungen. So wird jetzt der ms-appinstaller Uniform Resource Identifier (URI) für den DesktopAppInstaller aktiviert.Die kompletten Release-Notes stehen im Windows Blog zur Verfügung , wir haben die wichtigsten Punkte herausgesucht und übersetzt: