Windows 11 22H2: Wichtiges Oktober-Update kurz vor Fertigstellung

Microsoft konnte mit dem Windows 11 2022 Update viele neue Funktionen liefern, aber nicht alle Punkte auf seiner Liste abhaken. Nun steht der Oktober-Patch vor der Tür, dessen Neuerungen jetzt im Release-Preview-Kanal ausprobiert werden können - etwa die Explorer-Tabs.

So erhaltet ihr das Insider-Update

Bereits im September kündigte sich an, dass die Redmonder viele der angepriesenen Windows 11 22H2-Features im Oktober nachliefern müssen . Nun scheint die Entwicklung soweit fortgeschritten, dass abseits des Dev- und Beta-Kanals auch Insider im stabileren Release-Preview-Kanal mit den neuen Funktionen beliefert werden können. Somit kann eine zeitnahe Veröffentlichung erwartet werden.Aktuell dürfen Insider vier nahezu fertiggestellte Baustellen besuchen. Dazu gehören die Registerkarten (Tabs) des Datei-Explorers und die "Vorgeschlagenen Aktionen" (Suggested Actions). Letztere sollen Schnellzugriffe auf Teams , Outlook, Kalender und Co. ermöglichen, sobald ein Datum oder eine Telefonnummer kopiert werden.Weiterhin erhält die Taskleiste ausgewählter Insider den bereits angekündigten Überlauf, der bei zu vielen angepinnten oder geöffneten Apps ein zusammenfassendes Menü zur Taskleiste hinzufügt. Zu guter Letzt schaltet Microsoft weitere Möglichkeiten zum Teilen von Inhalten frei, um Dateien für mehr Geräte freizugeben, insbesondere Desktop-PCs (Nearby Sharing).Zur Freischaltung wird der Windows 11 Build 22621.608 (KB5017389) benötigt, der klassisch über die Einstellungen per Windows Update bezogen werden kann, falls noch nicht automatisch geschehen. Wie üblich gibt Microsoft allerdings an, dass die neuen Funktionen nicht allen Insidern zur Verfügung stehen werden, sondern scheinbar eine Verteilung in Wellen vorgenommen wird. In unserem Fall ist die Freischaltung (ohne Umwege) noch nicht erfolgt.Wie lange die Testphase innerhalb des Release-Preview-Kanals anhält und wann eine Verteilung außerhalb des Windows 11 Insider-Programms geplant ist, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Eine Veröffentlichung im Oktober wird von Microsoft allerdings weiterhin angestrebt.