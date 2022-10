Optionales Update für neue Windows 11 Version 2022 jetzt für alle

Microsoft hat ein optionales Update für alle Nutzer der neuen Windows 11 Version 2022 freigegeben. Enthalten sind viele wichtige Fehlerbehebungen und einige Verbesserungen. Es handelt sich dabei um die Vorschau für den Oktober-Patch-Day.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Highlights KB5017389 Behebt Probleme, die dazu führen, dass Updates für den Microsoft Store fehlschlagen.

Aktualisiert das Startdatum für die Sommerzeit in Chile. Sie beginnt nun am 11. September 2022 statt am 4. September 2022.

Behebt ein Problem, das die Schriftart von drei chinesischen Zeichen betrifft. Wenn Sie diese Zeichen als fett formatieren, ist die Größe der Breite falsch.

Behebt ein Problem, bei dem die Registerkarten des IE-Modus in einer Sitzung neu geladen werden müssen.

Behebt ein Problem, bei dem ein Browserfenster erfolgreich im IE-Modus geöffnet wird, um eine PDF-Datei anzuzeigen. Später schlägt der Wechsel zu einer anderen Website im IE-Modus innerhalb desselben Fensters fehl.

Fügt der Taskleiste dynamischere Widgets-Inhalte mit Benachrichtigungs-Symbolen hinzu. Wenn Sie das Widgets-Board öffnen, wird ein Banner am oberen Rand des Boards angezeigt. Es enthält weitere Informationen über den Auslöser des Benachrichtigungs-Badges.

Behebt ein Problem, das sich auf Dual-SIM-Anrufe auswirkt. Wenn Sie auf Ihrem Telefon keine SIM-Karte auswählen und einen Anruf auf Ihrem Gerät einleiten, funktioniert die Dual-SIM-Funktion nicht.

Behebt ein Problem, das einige Apps betrifft, die nicht vom Microsoft Store signiert wurden. Sie müssen diese nach der Aktualisierung des Betriebssystems neu installieren.

Anleitungen, Tipps und Tricks

Das Windows-Team hat nach dem optionalen Update für die initiale Windows 11-Version nun auch noch ein optionales Update für die erst vor Kurzem gestartete Version 2022 freigegeben. Wer möchte, kann das Update ab sofort erhalten und von den Änderungen profitieren.Es handelt sich dabei um ein Update mit einer langen Liste an Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Das Windows-Team hatte diese Version schon vor ein paar Tagen zum Testen freigegeben , jetzt startet das Update für jeden, der es ausprobieren möchte. Dieses nicht sicherheitsrelevante Update enthält Qualitätsverbesserungen. Es ist ein reines Wartungsupdate, das heißt, dieses Mal sind keine Neuerungen enthalten. Allerdings verbessert Microsoft die Benachrichtigungen bei dynamischen Widgets durch mehr Informationen. Mehr dazu am Ende dieses Beitrags in den Release-Notes.Microsoft stellt einer Reihe an Fehlerbereinigungen bereit. Unter anderem wurde ein Problem behoben, bei dem der Microsoft Store nicht genutzt werden konnte. Zudem adressiert das Windows-Team Probleme mit der Windows Suche, mit dem Task-Manager und mit dem IE-Modus Das optionale Update KB5017389 ist ein sogenanntes Vorschau-Update oder optionales Update. Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff /"C-Updates/" zusammengefasst. Die neue Version trägt die Buildnummer 22621.608. Anders als bei den Updates zum Patch-Day werden die optionalen Aktualisierungen nur nach und nach freigegeben. Es kann also sein, dass man es nach dem Veröffentlichungs-Start noch nicht über Windows Update angeboten bekommt. Dann hilft oftmals ein Neustart, um die neue Version auch über Windows Update beziehen zu können.