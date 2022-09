Energieeffiziente Einstellung: Windows Update ist jetzt "CO2-bewusst"

Microsoft hat mit dem Windows 11 Version 2022-Update eine lange Liste an Änderungen und Neuerungen eingeführt. Über einiges informiert der Konzern jetzt im Nachgang zur Freigabe - dazu gehört auch das erweiterte Engagement für Nachhaltigkeit.

Microsoft Support: Windows Update ist jetzt CO₂-bewusst "Ab Windows 11, Version 22H2, ist Windows Update jetzt kohlenstoffbewusst und erleichtert es Ihren Geräten, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Wenn Geräte angeschlossen, eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sind und regionale Daten zur Kohlenstoffintensität verfügbar sind, plant Windows Update Installationen zu bestimmten Tageszeiten (wenn dies zu niedrigeren Kohlenstoffemissionen führen kann, da ein höherer Anteil des Stroms aus kohlenstoffärmeren Quellen im "Ab Windows 11, Version 22H2, ist Windows Update jetzt kohlenstoffbewusst und erleichtert es Ihren Geräten, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Wenn Geräte angeschlossen, eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sind und regionale Daten zur Kohlenstoffintensität verfügbar sind, plant Windows Update Installationen zu bestimmten Tageszeiten (wenn dies zu niedrigeren Kohlenstoffemissionen führen kann, da ein höherer Anteil des Stroms aus kohlenstoffärmeren Quellen im Stromnetz stammt). Wir haben auch einige Änderungen an den Standard-Energieeinstellungen für Bildschirm und Ruhezustand vorgenommen, um die Kohlendioxidemissionen zu reduzieren, wenn der Computer im Leerlauf ist."

Windows 11 22H2 ISO-Datei-Download

Siehe auch:

Ganz neu ist das nicht. Schon mit einer der Vorabversionen für das 2022-Funktionsupdate hatte der Konzern angekündigt , künftig dem Nutzer nicht nur seinen Einfluss und die Verantwortung für den CO₂-Ausstoß vor Augen zu führen, sondern auch mit neuen Einstellungsmöglichkeiten Maßnahmen zum Co2-Sparen einzuführen.In der Einstellungen-App wurde bei Windows Update ein entsprechender Verweis hinzugefügt. Da heißt es: "Windows Update ist bestrebt, zur Reduzierung der CO₂-Emissionen beizutragen."Bei Twitter ist Microsoft jetzt noch einmal darauf eingegangen, was mit dem CO₂-Bewusstsein von Windows Update gemeint ist. "Ab Windows 11 , Version 22H2, ist Windows Update jetzt CO₂-bewusst. Windows 11 priorisiert jetzt die Installation von Updates im Hintergrund, wenn größere Mengen sauberer Energiequellen (wie Wind, Sonne und Wasserkraft) verfügbar sind."Beim Microsoft Support findet man dazu weiterführende Informationen . Allerdings fehlt dort bisher noch die Erläuterung, wie der Konzern zu den nötigen Daten kommt, um zu bestimmen, wann ein "CO₂-bewusstes" Update durchgeführt werden kann. Zudem ist aktuell nicht bekannt, ob Microsoft dieses Extra, das auch in Deutschland bei den Updates angezeigt wird, jetzt auch schon außerhalb der USA anbietet. In der Erprobungsphase ab Frühjahr 2022 hatte Microsoft noch betont, dass man die Informationen zu den sauberen Energiequellen nur in den USA nutzt.