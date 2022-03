Jetzt will Microsoft mit Windows Update auch noch die Welt retten

Microsoft hat Windows 11 mit der neuesten Version im Dev-Channel eine sehr interessante Funktion hinzugefügt, wodurch Windows Update umweltbewusster werden soll. Windows kann dafür überprüfen, wann im Netz besonders viel grüner Strom fließt und entsprechend planen.

Microsoft macht Windows Update zur Funktion mit Umweltbewusstsein

Manuell und dynamisch geht auch noch

Anleitungen, Tipps und Tricks

Die Windows Update Funktion ist für viele jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt der erste Platz, an dem sie Engagement für die Umwelt erwarten würden. Genau hier findet sich jetzt aber von Nutzern des neuesten Insiders Builds, der im Dev-Channel veröffentlicht wurde, eine Neuerung, die den CO₂-Fußabdruck des Vorgangs verringern soll. Wie wir schon kurz in unserer Nachricht zum Buildnummer 22567 für Windows 11 erläutert hatten, findet sich hier für Nutzer der neue Hinweis: "Windows Update bemüht sich darum, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren". Dahinter steckt aber nicht, wie zuerst von vielen vielleicht erwartet, ein Hinweis auf Microsofts allgemeine Bemühungen in diesem Bereich.Wie in der offiziellen Erläuterung zu lesen ist, greift Microsoft, wenn möglich, auf "regionale CO2-Intensitätsdaten" zu, wie sie in den USA beispielsweise von Anbietern wie electricityMap und Watttime zur Verfügung gestellt werden. Damit kann wiederum überprüft werden, welche Stromträger aktuell im Netz die meiste Energie liefern. Windows versucht, die Aktualisierung dann durchzuführen, "wenn größere Mengen an sauberen Energiequellen (wie Wind, Sonne und Wasser) verfügbar sind", so die Entwickler.Für die neue Funktion gelten dabei zwei simple Beschränkungen. Windows Update ist darauf angewiesen, dass die entsprechenden Informationen zum Strommix im Netz frei verfügbar sind. Darüber hinaus wird die Funktion nur angeboten, wenn der Rechner am Stromnetz angeschlossen ist. Windows Update erlaubt weiterhin eine manuelle Installation oder eine dynamische Planung, bei der versucht wird, Updates zu installieren, wenn der Computer nicht genutzt wird.