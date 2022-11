Tabame: Windows-App ersetzt die Taskleiste & bietet weitere Features

Um Programme auf einem Windows-PC zu managen, stehen dem Nutzer verschiedene Optionen zur Auswahl. Neben einer Tastenkombination lässt sich auch die Taskleiste verwenden, um Apps auszuführen. Das Tool Tabame soll die in Windows integrierte Taskleiste ersetzen.

Zusätzlicher Maus-Button ist hilfreich

Tabame

Bei Tabame handelt es sich um ein inoffizielles Programm, das von Far-Se entwickelt wird. Die Projektdateien sowie die neuesten Builds lassen sich auf GitHub finden. Laut Deskmodder war die Anwendung ursprünglich dazu gedacht, als Ersatz für die in das Redmonder Betriebssystem eingebaute Taskbar zu dienen. Inzwischen wurde das Tool allerdings um zusätzliche Funktionen erweitert. Das Programm soll beim produktiven Arbeiten helfen, indem die Ablenkung durch blinkende Symbole und Benachrichtigungen unterbunden wird.Statt der Taskleiste gibt es ein kleines Menüfenster, das in verschiedene Bereiche unterteilt ist. Am oberen Rand ist eine QuickAction-Symbolleiste zu finden. Darunter werden die offenen Fenster nach Monitor sortiert aufgeführt. Am unteren Rand werden die Uhrzeit, das Datum sowie Details zum Wetter dargestellt.Um die Anwendung verwenden zu können, muss der Nutzer das QuickMenü zunächst an einen Button oder an eine Tastenkombination binden. Hierfür eignen sich vor allem zusätzliche Buttons, die an der Maus untergebracht und schnell erreichbar sind. Außerdem kann das Menü auch an eine Tastenkombination wie "Shift + Windows + A" gebunden werden.Tabame steht als portable Version bereit. Alternativ kann as Tool mithilfe eines PowerShell-Skripts installiert werden. Da die Einstellungen viele Menüpunkte umfassen, sollte für die Ersteinrichtung etwas Zeit mitgebracht werden. So lassen sich die Farben anpassen, Hotkeys festlegen und aus den PowerToys bekannte Features verwenden. Ferner zeichnet die App die Aktivitäten des Nutzers auf, sodass sich umfangreiche Nutzungsstatistiken einsehen lassen.