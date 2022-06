EU-Verbot von Apples Lightning-Anschluss könnte schnell besiegelt sein

Nach mehreren Anläufen und jahrelangem Hin und Her könnte die EU schon in den kommenden Tagen dafür sorgen, dass proprietäre Ladeanschlüsse an Smartphones und anderen Elektronikgeräten durch USB-C ersetzt werden müssen. Apple würde darunter besonders "leiden".

Uneinigkeit herrscht

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Quellen aus Brüssel berichtet, sieht es stark danach aus, dass die EU direkt nach Pfingsten dafür sorgt, dass Smartphones und diverse andere Geräte künftig standardisiert mit einem USB Type C-Port zum Laden versehen werden müssen. Dies würde auch bedeuten, dass sich Apple von seinem Lightning-Port beim iPhone verabschieden müsste.Laut dem Bericht soll die Entscheidung am 7. Juni getroffen werden. Zuletzt hatte das zuständige EU-Kommittee mit einer überwältigenden Mehrheit von 43 zu 2 Stimmen dafür votiert, die neuen Vorgaben der EU in die Tat umzusetzen. Am Dienstag könnte nun das EU-Parlament darüber abstimmen.Noch gibt es aber einige Details, die geklärt werden müssen. So sieht die aktuelle Version der neuen Vorgaben zur Standardisierung von Ladeanschlüssen bei mobilen Geräten auch vor, dass neben Smartphones, Kameras und mobilen Spielekonsolen und anderen Produkten auch Laptops mit einem USB-C-Port zur Stromversorgung versehen werden müssen. Ob letztere auch in der finalen Version der neuen EU-Regelung enthalten sein sollen, ist noch offen. Darüber hinaus herrscht auch Uneinigkeit darüber, wie schnell die Regelung durchgesetzt werden soll.Sowohl die Vertreter der EU als auch einiger Mitgliedsländer wollen eine längere Frist einräumen, damit die Gerätehersteller genug Zeit haben, ihre Produkte umzugestalten. Einige EU-Politiker pochen hingegen auf eine Umsetzung an 2025.Apple wäre von dem Zwang zu standardisierten Ladeanschlüssen wohl besonders betroffen, setzt der US-Computerkonzern doch beim iPhone noch immer ausschließlich auf den hauseigenen Lightning-Port und verwendet diesen darüber hinaus auch bei einigen iPads noch immer.