Apple Support-Dokument leakt neues Dual-USB-C-Netzteil mit 35 Watt

Apple arbeitet einem internen Dokument zufolge an einem neuen Ladegerät , welches gleich zwei Geräte gleichzeitig über USB-C-Ports versorgen kann. Das Dokument bestätigt dabei einige ältere Gerüchte. Das Netzteil soll dafür eine Leistung von 35 Watt besitzen.

Mehrere Geräte gleichzeitig laden

Kurz nach der Entdeckung des Support-Dokuments auf der Apple-Webseite durch das Online-Magazin 9to5Mac hat Apple die Seite wieder offline genommen. Alles, was Apple schon über das kommende neue Netzteil verrät, wurde aber schon gut dokumentiert. Apple könnte demnach schon bald ein neues USB-C-Ladegerät mit mindestens zwei Anschlüssen auf den Markt bringen. In dem Support-Dokument wurde ein Ladegerät beschrieben, das so derzeit definitiv nicht von Apple auf dem Markt ist und auch noch nicht war. Dass es aber schon eine eigene Support-Webseite hat, lässt vermuten, dass die Veröffentlichung durch den Konzern kurz bevorsteht.Der neue "Apple 35W Dual USB-C Port Power Adapter" hieß es in dem Dokument, kann über ein USB-C-Kabel in "einen der beiden Ports des Netzteils" an die Stromversorgung angeschlossen werden und über eine Port ein Gerät versorgen. Ein solches 35-W-Ladegerät hätte genügend Leistung, um mehrere Geräte gleichzeitig zu laden, darunter iPhones und die Apple Watch. Außerdem deutet das Support-Dokument darauf hin, dass das Ladegerät USB-C Power Delivery unterstützen soll.Es gibt Gerüchte, dass Apple an effizienteren GaN-basierten Netzteilen arbeitet, die irgendwann im Jahr 2022 auf den Markt kommen sollen. Die GaN-Technologie ist eine Alternative zu herkömmlichen siliziumbasierten Netzteilen, die in der Regel kleiner, energieeffizienter und weniger wärmeleitend sind. Über die GaN-Technologie hatte der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo erst im März informiert. Er hatte Details dazu zugespielt bekommen, dass Apple das erste von neuen GaN-basierten Ladegeräten im Jahr 2022 mit etwa 30 Watt anbieten will.Das Dokument selbst gibt jedoch noch keinen Einblick in die verwendete Technologie.