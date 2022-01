EU-Rat legt sich fest: USB-C wird Ladestandard für Handy und Co.

Es gibt nun endlich einen gemeinsamen Vorschlag für einen einheitlichen Standardanschluss zum Laden von Smartphones, Tablets, Kameras und Co. Der Rat der EU hat sich - wenig überraschend - auf den USB-C-Anschluss festgelegt.

Übergreifender Ladestandard

Pflicht kommt, nur wann, ist ungewiss

Seit Jahren gibt es den Streit um proprietäre Ladeanschlüsse bei Alltags-Geräten wie Handys, Tablets, PC und so weiter. In der EU steckten die Verfahren hin zu einem einheitlichen Standardanschluss fest, es ging wenig voran. Doch nun soll es den Politikern nach schnell vorangehen, denn der Rat der EU hat sich jetzt auf ein einheitliches Ladegerät für Elektronikgeräte festgelegt "Die Mitgliedstaaten haben sich auf ein Verhandlungsmandat für den Vorschlag für ein einheitliches Ladegerät geeinigt. Mit dem Vorschlag soll dafür gesorgt werden, dass bei der Anschaffung eines neuen Mobiltelefons oder ähnlichen Geräts nicht mehr jedes Mal ein neues Ladegerät dazu gekauft werden muss. Stattdessen sollen alle Geräte mit demselben Ladegerät aufgeladen werden können", heißt es in der Erklärung des Gremiums.Der Plan ist, Ladeschnittstellen und Schnellladetechnologien zu harmonisieren. Damit würden Insellösungen wie Apples Lightning-Anschluss komplett wegfallen und man erhofft sich nicht nur mehr Klarheit und eine Vereinfachung für die Kunden, sondern vor allem auch weniger Elektroschrott.Die EU arbeitet mittlerweile seit einigen Jahren an einem Gesetzentwurf für einen einheitlichen Standardanschluss für alle Smartphones, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, tragbaren Lautsprecher und Videospielkonsolen, die in der EU verkauft werden. Dieses Gesetz wird Hersteller verpflichten, viele Geräte-Kategorien nur noch mit USB-C zum Laden auszustatten, sodass der Kunde nach Möglichkeit nur noch ein Standard-Ladegerät für alle Geräte nutzen könnte.Der Rat der EU hat nun erst einmal grünes Licht für die Vorschläge für USB-C gegeben. Wann aus dem Vorschlag indessen ein Gesetz werden kann, ist noch unklar. Erwartet wird aber, dass es noch eine Übergangsfrist für Hersteller geben wird, Ausnahmen sollen aber nicht mit eingeplant werden.