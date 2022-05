Apple iPhone 15 soll endlich Lightning ablösen und auf USB-C setzen

Apple-Phones haben seit jeher einen proprietären Lightning-Port, damit ist das iPhone das einzige moderne Flaggschiff-Gerät, das einen Sonderweg geht. USB-C wird schon lange gefordert, auch bzw. vor allem im Hinblick auf Ladegeräte. Nächstes Jahr dürfte es endlich so weit sein.

iPhone - die letzte Bastion von Lightning

Gute Nachrichten auch für USB-C-Zulieferer

Viele Apple-Fans warten schon seit Jahren darauf, dass der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino in iPhones endlich einen USB-C-Anschluss integriert. Denn einen nachvollziehbaren Grund, auf Lightning zu beharren, gibt es nicht - zumal USB-C bei iPads und auch Macs mittlerweile Standard ist.Doch nun berichtet 9to5Mac unter Berufung auf einen Tweet des renommierten Apple-Insiders Ming-Chi Kuo, dass der bekannte Analyst schreibt, dass Apple in der zweiten Jahreshälfte von 2023 den Wechsel auf USB-C vollführen wird. Das bedeutet natürlich das iPhone 15, das wohl wie immer im September dieses Jahres vorgestellt wird.Kuo schreibt auf Twitter : "Meine letzte Studie deutet darauf hin, dass das neue iPhone in 2H23 (der zweiten Hälfte von 2023) den Lightning-Anschluss aufgeben und zum USB-C-Anschluss wechseln wird. USB-C könnte die Übertragungs- und Ladegeschwindigkeit des iPhones in Hardware-Designs verbessern, aber die endgültigen Details der Spezifikationen hängen immer noch von der iOS-Unterstützung ab."In einem zweiten Tweet schreibt der für TF International Securities tätige Apple-Experte: "Es wird erwartet, dass die bestehenden USB-C-bezogenen Lieferanten des Apple-Ökosystems (z. B. IC-Controller, Stecker) in den nächsten ein bis zwei Jahren in den Fokus des Marktes rücken werden, dank der großen Aufträge von iPhones und der Einführung von USB-C-Anschlüssen bei Zubehör." Kurzum: Lieferanten in diesem Bereich können sich auf eine gute Auftragslage freuen.