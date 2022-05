Frankreich verbannt Wörter wie E-Sports, Streamer und Cloud Gaming

Frankreich ist bekannt dafür, in Sachen Sprache einen eigenen Weg zu gehen, Kritiker sehen das durchaus als Sprachchauvinismus. Doch die Grande Nation führt den Kampf gegen Anglizismen unbeirrt weiter und hat nun diverse Wörter verbannt, die weltweit selbstverständlich sind.

Stream ne va plus

Es ist nicht neu, dass Frankreich die Reinheit seiner Sprache bewahren und seit Jahren und Jahrzehnten aus dem Englischen stammende Begriffe aus dem allgemeinen Gebrauch tilgen will. Ordinateur statt Computer ist hier das wohl bekannteste Beispiel. Doch die Liste "verbotener" Wörter wird laufend aktualisiert und wie der Guardian berichtet, gab es vom französischen Kulturministerium gestern ein umfangreiches Update. Aktuell im Visier der Sprachhüter sind Begriffe aus dem Internet- und Gaming-Bereich.Dabei sind einige Begriffe direkte Übersetzungen: Pro-Gamer wird im Französischen zu "joueur professionnel". Andere Begriffe sind hingegen doch eher an den Haaren herbeigezogen: Streamer beispielsweise wird - und da muss man etwas tiefer Luft holen - zu "joueur-animateur en direct". direkt in etwa in "Live-Spieler-Moderator" übersetzen lässt.Weitere Beispiele für Wörter und Begriffe, die aus Sicht der verantwortlichen Behörden nun geächtet sind: Aus " Cloud Gaming " wird "jeu video en nuage" und E-Sports wurde mit "jeu video de competition" übersetzt. Beides sind direkte, wenngleich etwas umständliche Übersetzungen des jeweiligen englischen Begriffs.Hintergrund der Bemühungen der französischen Sprachhüter sind Argumente, wonach der Spiele-Sektor voller Wörter ist, die für Nicht-Gamer "ein Hindernis für das Verständnis" darstellen. Freilich: Der Gesellschaft und Gaming-Szene kann die Regierung diese Worte nicht vorschreiben, jedenfalls nicht mit letzter Konsequenz. Für Regierungsangestellte und andere Offizielle sind diese neuen Begriffe allerdings nun vorgeschrieben.