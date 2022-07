Nextcloud Download - Client-Tool für den Cloud-Speicher

synchronisieren Daten zwischen PC und Cloud

Mit dem Download des Nextcloud Clients greifen Sie von Ihrem Computer auf einen Nextcloud-Server zu undDie kostenlose Client-Software integriert den eigenen Nextcloud-Speicher als virtuelles Laufwerk direkt ins System, um so einen möglichst einfachen Zugriff auf die dort hinterlegten Daten zu ermöglichen. Hier bieten wir die aktuelle Version 3.5.2 für Windows an.Der Nextcloud Client unterstützt Windows ab der Version 8.1 und steht in separaten Versionen für 32-Bit- und 64-Bit-Systeme bereit. Der Client ist außerdem für Mac OS sowie Linux verfügbar , Apps für Android und iOS sind ebenfalls erhältlich.Nach der Installation können die Zugangsdaten zu einem vorhandenen Nextcloud-Server direkt eingegeben werden. Alternativ schlägt die Software verschiedenevor und führt Schritt für Schritt durch das Erstellen eines Benutzerkontos. Anschließend bindet der Nextcloud Client den gewählten Cloud-Speicher als virtuelles Laufwerk in Windows ein. Dieser ist dann beispielsweise über den Explorer erreichbar.Über ein Symbol im Infobereich in der Taskleiste lässt sich das Hauptfenster des Clients öffnen. Hier können Sie beispielsweise nach Dateien und Ordnern suchen oder schnell zu den verschiedenen Funktionen Ihres Nextcloud-Servers wechseln.Auch fügen Sie hier neue Ordner für die Synchronisierung hinzu, behalten die Speicherauslastung im Überblick und wechseln zwischen mehreren Konten. Das Teilen von Freigaben mit anderen Personen ist über einen Link ebenfalls möglich.Nextcloud ist ein Fork der Owncloud-Software, anders als diese aber im vollen Umfang kostenlos nutzbar. Neben dem Speichern und Teilen von Dateien können Sie Nextcloud auch für weitere Funktionen wie Chats mit Freunden und Kollegen, Kalender oder Notizen verwenden. Hier gibt es einen ausführlichen Vergleich zwischen Nextcloud und Owncloud Ähnliche Client-Programme gibt es etwa auch für Microsoft OneDrive Dropbox und Google Drive , welche den Cloud-Speicher des jeweiligen Anbieters komfortabel in Windows einbinden.