Faze Clan: Ehemaliger "E-Sport"-Gigant ist schwer angeschlagen

Der Name Faze Clan war und ist in der E-Sport-Szene ein mehr als bekannter, auch wenn er umstritten ist. Denn obwohl der Name etwas anderes suggeriert, handelt es sich dabei primär um eine Merchandising- und Influencer-Agentur. Hinter den Kulissen kracht es derzeit gewaltig.

Faze Clan: Unterhaltung und Marketing

Verschwendung und Luxus

Zusammenfassung Faze Clan ist eine bekannte E-Sport-Organisation, primär Merchandising-Agentur

Das Unternehmen ist in Kalifornien ansässig und Teil der Unterhaltungsbranche

Nach Börsengang fiel der Wert der Faze-Aktie von 20 Dollar auf 18 Cent

CEO Lee Trink wurde gefeuert, nachdem das Unternehmen hohe Verluste verzeichnete

Sieben ehemalige Mitarbeiter beschrieben Faze Clan als schlecht geführt

Hohe Ausgaben für Luxus-Anwesen, teure Einladungen und Geschäftsfehler belasteten das Unternehmen

Kontroverser Vertrag mit YouTuber Sam Pepper, gegen den Belästigungsvorwürfe vorliegen

Der Faze Clan ist offiziell eine E-Sport-Organisation, die seit mehr als einem Jahrzehnt in dieser Szene tätig ist. Und obwohl man das angesichts des Namens denke könnte, handelt es sich dabei nicht um einen klassischen Clan, wie er in dieser Gaming-Szene üblich ist. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen kann man vielmehr der Unterhaltungs- und Marketingbranche zuordnen.Im Vorjahr gipfelte der Aufstieg des Faze Clan in einem Börsengang. Damals war eine Aktie rund 20 Dollar wert. Heute ist das Papier praktisch hingegen praktisch wertlos, an der Technologie-Börse Nasdaq bekommt man die mit FAZE abgekürzte Aktie um gerade einmal 18 Cent.Ein Bericht von Bloomberg zeichnet nun nach, wie es dazu kommen konnte. Ein Anlass für den Artikel ist, dass Faze Clan seinen CEO Lee Trink gefeuert hat. Unter dessen Führung fuhr das Unternehmen große Verluste ein, im vergangenen Jahr fehlten knapp 50 Millionen Dollar für schwarze Zahlen.Die Gründe dafür sind hausgemacht: Denn laut gleich sieben ehemaligen Mitarbeiter war und ist Faze Clan "eine schlecht geführte Organisation, die durch schlechte Ausgabenentscheidungen, überhöhte Gehälter und die Expansion in unrentable Kategorien wie den E-Sport gekennzeichnet war".Mehr als das: Der gefeuerte CEO soll mit Geld regelrecht um sich geworfen haben. So hatte Faze mehrere Luxus-Anwesen, die 60.000 Dollar pro Monat kosteten, Trink soll Influencer regelmäßig in teure Restaurants eingeladen und für sich selbst eine diamantenbesetzte Kette mit dem Faze-Logo gekauft haben. Dazu kommen auch mehrere geschäftliche Fehlentscheidungen, darunter ein Vertrag mit dem englischen YouTuber Sam Pepper, gegen den zahlreiche Vorwürfe der sexuellen Belästigung vorliegen.