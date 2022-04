Windows 11: Neues optionales Update fixt Absturz-Bug am Start

Microsoft hat ein Update für Windows Insider herausgegeben. Wer Windows 11 im Release Preview Channel nutzt, bekommt nun ein Update, das einen Fehler fixt, der zu plötzlichen Abstürzen gleich beim Startvorgang führen konnte.

Verbesserte Secure Boot-Komponente

Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen:

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass der AppX-Bereitstellungsdienst (AppXSvc) nach der Installation bestimmter MSIX-Anwendungen nicht mehr funktioniert.

Wir haben einen Fehler behoben, der zu Beginn des Startvorgangs auftritt und einen Stoppfehler verursachen kann.

Wir haben den Autopilot-Client verbessert, um aktualisierte Trusted Platform Module (TPM)-Funktionen zu verarbeiten, die Self-Deployment- und Pre-Provisioning-Szenarien unterstützen.

Wir haben die Zeitüberschreitung für die Azure Active Directory (Azure AD)-Registrierung von 60 Minuten auf 90 Minuten für hybride Azure AD-verbundene Autopilot-Szenarien geändert. Dies behebt auch eine Wettlaufbedingung, die eine Ausnahme bei der Zeitüberschreitung verursacht.

Wir haben ein Problem behoben, das den Start des Betriebssystems um etwa 40 Minuten verzögert.

Wir haben ein Problem mit einem Speicherleck behoben, das Windows-Systeme betrifft, die an jedem Wochentag 24 Stunden in Gebrauch sind.

Wir haben ein Problem behoben, das sich auf die DHCP-Option 119 (Domain Search List) auswirkt, indem die Verwendung der verbindungsspezifischen DNS-Suffix-Suchliste verhindert wurde.

Wir haben ein Problem behoben, das das Title-Attribut im Microsoft Edge IE-Modus betrifft.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem Richtlinien für die Verwaltung mobiler Geräte (MDM) auf Windows Enterprise-Editionen nicht zulässig waren, die mithilfe von Azure AD-joined subscription entitlement auf Enterprise aktualisiert wurden.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass die Untertitel von Videos teilweise abgeschnitten wurden.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Videountertitel falsch ausgerichtet wurden.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Kerberos-Authentifizierung fehlschlägt und der Fehler "0xc0030009 (RPC_NT_NULL_REF_POINTER)" lautet. Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Client-Rechner versucht, über das Remote Desktop Protocol (RDP) eine Verbindung zu einem anderen Rechner herzustellen, während Remote Credential Guard aktiviert ist.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass Windows nach einem Wartungsupdate in die BitLocker-Wiederherstellung wechselt.

Es wurde ein Problem behoben, das den Abruf des Endorsement Key (EK)-Zertifikats vom TPM-Gerät verhindert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Kopieren des Sicherheitsteils einer Gruppenrichtlinie auf einen Computer fehlschlagen kann.

Wir haben ein Problem behoben, das die Instanziierung des Microsoft RDP-Client-Steuerelements, Version 11 und höher, innerhalb eines Microsoft Foundation Class (MFC)-Dialogs verhindert.

Wir haben die Temperatur über dem Wettersymbol in der Taskleiste angezeigt.

Wir haben ein Problem behoben, das verhindert, dass Sie die Schaltflächen zum Minimieren, Maximieren und Schließen eines maximierten Anwendungsfensters verwenden können. Dieses Problem tritt auf, weil das Notification Center den Eingabefokus behält.

Es wurde ein Problem behoben, das auftreten kann, wenn Sie Netdom.exe oder das Snap-In Active Directory-Domänen und -Vertrauensstellungen verwenden, um Namenssuffixe aufzulisten oder das Routing zu ändern. Diese Verfahren können fehlschlagen. Die Fehlermeldung lautet: "Es sind nicht genügend Systemressourcen vorhanden, um den angeforderten Dienst abzuschließen." Dieses Problem tritt auf, nachdem das Sicherheitsupdate vom Januar 2022 auf dem primären Domänencontroller-Emulator (PDCe) installiert wurde.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass der primäre Domänencontroller (PDC) der Stammdomäne Warn- und Fehlerereignisse im Systemprotokoll erzeugt. Dieses Problem tritt auf, wenn der PDC fälschlicherweise versucht, nur ausgehende Vertrauensstellungen zu scannen.

Wir haben ein Problem behoben, das auftritt, wenn Sie ein Netzlaufwerk einer Server Message Block Version 1 (SMBv1)-Freigabe zuordnen. Nach dem Neustart des Betriebssystems können Sie nicht mehr auf dieses Netzlaufwerk zugreifen.

Es wurde ein Problem behoben, das eine SMB-Multichannel-Verbindung betrifft und einen 13A- oder C2-Fehler erzeugen kann.

Es wurde ein Problem behoben, das einen Pool beschädigt, wenn eine Bereinigungsmethode des Client-Side Caching (CSC) eine erstellte Ressource nicht löscht.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen kann, dass der Server blockiert wird, weil der nicht ausgelagerte Pool wächst und den gesamten Speicher verbraucht. Nach einem Neustart tritt das gleiche Problem erneut auf, wenn Sie versuchen, den Schaden zu beheben.

Wir haben den Overhead von Ressourcenkonflikten in Szenarien mit hohen Input/Output-Operationen pro Sekunde (IOPS) reduziert, bei denen viele Threads um eine einzige Datei konkurrieren.

Es handelt sich dabei um die Preview, die schon in Kürze als sogenanntes "optionales" Update an alle Windows 11 Nutzer verteilt werden könnte, wenn der Test im Insider-Kanal keine großen Probleme aufzeigt. Die Buildnummer ist 22000.651, alle Änderungen sollen später in der Knowledge Base unter KB5012643 geführt werden. Aktuell gibt es Informationen zu den Änderungen nur im Windows Blog Wie auch schon bei den vorangegangenen optionalen Updates gibt es etwas Neues. So hat Microsoft angekündigt, mit diesem Build grundlegende Verbesserungen für die Wartung der Secure Boot-Komponente von Windows hinzuzufügen. Ansonsten beinhaltet das Update nur Fehlerbehebungen. In diesem Test-Build gibt es ansonsten keine Neuerungen. Das fertige Update sollte mit all diesen Änderungen und der Behebung der Absturz-Probleme für alle Windows 11-Nutzer spätestens zum Mai Patch-Day, 10. Mai, zur Verfügung stehen.Im Windows Blog informiert das Insider-Team wie folgt über die Änderungen: