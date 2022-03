Massive Probleme mit der neuen Post & DHL-App Briefankündigung

Die Deutsche Post hatte im Januar nach einer langen Testphase mit der digitalen Briefankündigung einen neuen, kostenlosen Service gestartet. Nutzer erhalten damit vorab Fotos ihrer in Zustellung befindlichen Briefe direkt aufs Smartphones. Nun gibt es aber Probleme.

Fremde Post in der App

Datenschutzproblem

Deutsche Post

Was genau los ist, mit der neuen Briefankündigung in der Post & DHL-App, ist derzeit leider noch unklar. Seit einigen Stunden häufen sich jedoch die Nutzerbeschwerden, dass die Post & DHL-App die Ankündigungen von Briefen gar nicht mehr anzeigt. In dem Menüpunkt in der App heißt es dazu aktuell nur: "Es ist leider ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut". Es gibt keine der ansonsten üblichen Anzeigen der Briefe in Zustellung. Die Post selbst hat sich zu den Problemen bisher nicht geäußert. Es gibt allerdings eine Vermutung, was geschehen ist - und die hat es in sich.Gestern meldete Caschy in seinem Blog , dass er von einem Leser kontaktiert wurde, der eine ziemlich beunruhigende Feststellung gemacht hatte. Als er die Post & DHL-App öffnete, um nach neuen Briefankündigungen zu sehen, bekam er dort das Foto eines nicht an ihn adressierten Briefes angezeigt.Wie das passieren konnte, ist ein Rätsel, aber vor allem ist es ein großes Problem. Zwei Vermutungen liegen nun nahe: Dieser Fehler ist nicht nur bei dem einen Nutzer aufgetreten - und der Fehler hat die Post dazu bewogen, den Dienst vorübergehend zu deaktivieren. Derzeit ist damit keine Neuregistrierung möglich, keine Aktivierung und natürlich werden auch keine neuen Briefankündigungen derzeit angezeigt. Anfragen von Caschy bezüglich der Erfahrung seines Lesers wurden bisher nicht beantwortet. Eine klare, offene Kommunikation zu dieser Panne wäre aber wünschenswert.