Post & DHL: Briefankündigung in der App ist zurück und unverändert

Im Falle der falsch zugeordneten Briefankündigungen der Post & DHL-App ( wir berichteten ) gibt es Neuigkeiten. Nachdem die Post den Ankündigunsgservice kurzzeitig deaktiviert hatte, steht der Dienst jetzt wieder zur Verfügung.

Schadensbegrenzung

Nur wenige Fälle bekannt geworden

Deutsche Post

In der Post & DHL-App sind alle Menü-Punkte für die neue digitale Briefankündigung nun wieder zurückgekehrt und nutzbar. Das geht aus verschiedenen Medienberichten hervor. Damit können Bestandskunden sich ab sofort wieder vorab über eingehende Briefe informieren, und auch Neukunden können sich ab sofort wieder in der Anwendung für den kostenlosen Dienst der Post anmelden.In der App wird inzwischen wie vor der temporären Abschaltung wieder angezeigt, was in Kürze im Briefkasten des Empfängers landen wird. Der Fehlerhinweis, beziehungsweise die Meldung zur vorübergehenden Deaktivierung wurde entfernt. Das gilt sowohl für die iOS-App , als auch für die Android-Version Inwieweit es jetzt Änderungen nach der Datenschutzpanne gibt, ist unklar. Wirkliche Details zu den bekannt gewordenen Fehl-Zuordnungen - Kunden hatten dabei die abfotografierten Briefumschläge von Fremden angezeigt bekommen - gibt es aber immer noch nicht. Die Post hatte sich bislang nur dazu geäußert, dass man Untersuchungen eingeleitet und zur Schadensbegrenzung den Service pausiert hat.Die Post sprach dabei bislang von einigen wenigen Einzelfällen, bei denen es zu falsch zugeordneten Briefumschlags-Scans gekommen war. Zudem hieß es, das es bei Nutzern des Dienstes über Gmx und web.de zu keinen fehlgeleiteten Ankündigungen gekommen sei. Wie es allerdings überhaupt dazu gekommen ist, dass die Umschlagfotos bei Fremden angezeigt wurden, ist bislang noch immer nicht bekannt.