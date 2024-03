Ende einer Ära: Letzte Luftpost-Flüge innerhalb Deutschlands beendet

Über 60 Jahre transportierte die Deutsche Post Briefe auch im Inland teilweise per Luftfracht. Damit ist jetzt Schluss. Heute nacht wurden die letzten Luftpost-Flüge in Deutschland abgewickelt. Die letzten Flüge fanden zwischen Berlin und Stuttgart statt.

Sechs letzte Flüge in der letzten Nacht

Flüge auch zwischen Hannover und Stuttgart/München

Die Post hat bald mehr Zeit für die Zustellung

Die innerdeutsche Luftpost ist Geschichte. Mit dem Eurowings-Flug EW3002 aus Stuttgart ist heute Nacht um 1:18 Uhr in Berlin eine Ära zu Ende gegangen. Es handelt sich um den letzten Flug, mit dem die Deutsche Post Briefsendungen per Luftfracht innerhalb Deutschlands transportiert hatte.Die beiden letzten Nachtpostflüge innerhalb Deutschlands fanden praktisch zeitgleich statt. Die Eurowings-Maschine mit der Flugnummer EW3001 startete um 0:21 Uhr in Berlin und kam 1:15 Uhr in Stuttgart an, während der Flug EW3002 um 0:29 Uhr von Stuttgart startete, bevor er um 1:18 Uhr in am Flughafen Berlin-Brandenburg ankam. In beiden Fällen waren Airbus A320 der Eurowings unterwegs.Nur wenige Minuten vorher landeten auch die letzten Postflüge der TUIFly, die mit Boeing 737-800 jeweils zwischen Stuttgart und Hannover sowie zwischen München und Hannover unterwegs waren und jeweils praktisch zeitgleich auch in der Gegenrichtung geflogen wurden. Es wurden in allen Fällen normale Passagiermaschinen verwendet, die für die Postflüge sowohl im Passagier- als auch im Frachtraum mit Briefboxen gefüllt wurden.Auf den letzten sechs innerdeutschen Postflügen wurden insgesamt etwa 1,5 Millionen Sendungen transportiert, was zusammengenommen etwa 53 Tonnen entsprach. Laut der Deutschen Post entsprach dies etwa drei Prozent der gesamten Briefmenge, die in Deutschland im Schnitt von der Post transportiert wird.Ab sofort sollen die Briefe auf anderen Wegen ans Ziel gelangen. Der Lufttransport von Briefsendungen hatte in Deutschland seit 1961 Tradition, wobei zuletzt wöchentlich nur noch rund 30 Nachtpostflüge üblich waren. Der Verzicht auf die Nachtflüge reduziert den CO2-Ausstoß beim Brieftransport nach Angaben der Deutschen Post für jede Sendung um mehr als 80 Prozent.Wie Marc Hitschfeld, Chief Operations Officer, der Brief- und Paketsparte der DHL Group verlauten ließ , seien die Flüge "in Zeiten des Klimawandels nicht mehr zu rechtfertigen, auch weil es bei Briefen nicht mehr diese Eilbedürftigkeit wie noch vor Jahrzehnten gibt". Andererseits "geht mit dem Nachtluftpostnetz auch ein Stück Postgeschichte zu Ende, mit dem sich im Laufe der Jahrzehnte viele Post-Beschäftigte identifiziert haben."Als der Brieftransport per Luftfracht in Deutschland am 1. September 1961 aufgenommen wurde, waren Briefe in den meisten Fällen noch das einzige Mittel zur schnellen schriftlichen Kommunikation. Mittlerweile haben Internet und Web-Dienste diese Aufgaben größtenteils übernommen.Weil die Bundesregierung darauf hinarbeitet, die Vorgaben für die Post rund um die bei der Briefzustellung abverlangten Lieferzeiten zu lockern, sieht man bei der DHL keinen Bedarf mehr, am ohnehin schon stark ausgedünnten Nachtluftpostnetz festzuhalten. International sollen Luftpostsendungen natürlich auch weiter durchgeführt werden, wobei der Transport dann als Beiladung auf regulären Passagierflügen erfolgt.