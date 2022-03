Update für DHL-Briefankündigung: Bildvorschau per E-Mail gestrichen

Die Deutsche Post muss für die digitale Briefankündigung einen neuen Weg beschreiten. Die bisherige Praxis muss aus Datenschutzgründen eingestellt werden. Der kostenlose Service steht deshalb derzeit nur eingeschränkt zur Verfügung.

"Wir werden Ihnen ab morgen nur noch die Stückzahl der Ihnen voraussichtlich ins Postfach eingelegten Sendungen per E-Mail ankündigen, d.h. eine automatische Umstellung auf die Briefankündigung ohne Bildvorschau vornehmen. Der Blick auf die Sendungen bleibt Ihnen aber nicht verwehrt: In Ihrem mit PIN/Passwort gesicherten Kundenkonto des Shops der Deutschen Post finden Sie wie bisher die Sendungsvorschau der letzten 14 Tage detailliert, hochauflösend und vergrößerbar in einer Einzel- und Wochenübersicht."

Härtere Datenschutzvorgaben

Deutsche Post

In der vergangenen Woche berichteten wir über die Probleme, die bei der Post & DHL-App mit der neuen Briefankündigung aufgetaucht waren . Nutzer erhalten in der App nach einer Registrierung vorab Fotos ihrer in Zu­stel­lung befindlichen Briefe direkt aufs Smartphone. Dabei zeigt sich aber, dass es zu Verwechselungen kam und Nutzer die Briefe von fremden Personen angezeigt bekamen. Nun hat die Post entschieden, den Service abzuändern.Derzeit findet man in der App folgenden Hinweis: "Aktuell steht der Service leider nicht zur Verfügung. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass Briefankündigungen wieder angezeigt werden. Wir bitten um Entschuldigung. Ein Service der Deutschen Post AG". Bestehende Nutzer werden laut dem Online-Magazin Mobiflip über die bevorstehenden Änderungen informiert. Da heißt es:Das Ganze soll demnach mit neuen und härteren Datenschutzvorgaben zum Schutz der Absender geändert werden. Die eigentlichen Änderungen werden laut Post nur für den E-Mail-Benachrichtigungsdienst durchgeführt. Dennoch gibt es weiterhin Einschränkungen für Nutzer der App. Wann die Briefankündigung in der Smartphone-App wieder für alle Nutzer zur Verfügung stehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.Zu den Problemen mit falsch angekommenen Ankündigungen wurde dagegen bisher noch nichts weiter bekannt.