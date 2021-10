Streetscooter: Post findet endlich einen Käufer für ihr E-Auto-Startup

Die Deutsche Post hat endlich eine Lösung für ihr Elektro-Transport-Startup gefunden. Dieses soll nun doch verkauft werden - und es gibt auch schon einen zukünftigen Besitzer. Das berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf das Bundeskartellamt.

Zukunft unklar

Deutsche Post

Bei der Behörde ist der Verkauf der Streetscooter-Produktion inzwischen angemeldet worden und einer Genehmigung dürfte wohl nichts im Weg stehen. Käufer soll das Luxemburger Unternehmen Odin Automoti­ve sein. Hinter diesem steckt dem Vernehmen nach der Manager Stefan Krause, der bereits bei BMW und der Deutschen Bank im Vorstand saß. Seit einiger Zeit ist er jedoch mit verschiedenen Aktivitäten im Bereich der Elektromobilität unterwegs.Die Post war eher aus einer Notlösung heraus beim Streetscooter gelandet. Man suchte vor einigen Jahren nach einem elektrisch angetriebenen Zustellfahrzeug, die deutschen Automobil-Hersteller waren allerdings beim Thema Elektromobilität so weit hinterher, dass keiner ein sinnvolles Angebot machen konnte. Also kaufte die Post selbst ein Startup, das sich mit der Entwicklung solcher Fahrzeuge beschäftigte.Grundsätzlich funktionierten die Fahrzeuge auch ganz passabel, allerdings merkte man an verschiedenen Stellen, dass die Post eben kein Autohersteller ist. So gelang es insbesondere nicht, neben dem Konzern selbst auch noch andere Kunden zu finden. So blieb die Produktionsmenge sehr überschaubar und profitabel wurde die ganze Sache nie.Deshalb ging es ständig auf und ab. Erst wollte die Post die Tochter verkaufen, dann ganz zumachen, dann entwickelte man plötzlich sogar neue Modelle. Nun aber ist klar: Die Trennung wird vollzogen und Streetscooter ist auch nicht am Ende. Wie genau die Planungen des Käufers aussehen, ist allerdings nicht bekannt. Eine offizielle Stellungnahme der Vertragspartner steht noch aus.